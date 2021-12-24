Умер один из пострадавших в пожаре в отеле под Винницей

43-летний мужчина, который выпрыгнул в окно во время пожара в отельном комплексе "Баттерфляй" под Винницей, умер в больнице. Вторая пострадавшая, 19-летняя девушка, до сих пор в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает "Сегодня". Врачи отчаянно боролись за его жизнь. Мужчине провели операцию, у него была тяжелая политравма с поражением костного мозга. Также медики диагностировали черепно-мозговую травму. Его состояние оставалось крайне тяжелым и нестабильным. Медики делали все возможное, чтобы спасти мужчине жизнь.

Напомним, 43-летний мужчина и 19-летняя девушка получили многочисленные травмы, когда выпрыгивали с окон 6 этажа отеля "Баттерфляй" во время пожара. Он произошел в ночь на 22 декабря. В результате трагедии погибла девушка 19 лет – сотрудница комплекса.

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Отмечается, что возгорание возникло на кровле комплекса отдыха, площадь пожара составляла 800 квадратных метров.

На момент инцидента в заведении находились более полусотни человек, большинство из которых – дети.

При этом винницкий суд уже избрал меру пресечения женщине, которая является арендатором гостинично-ресторанного комплекса "Батерфляй". Ее отправили под домашний арест без браслета на 60 суток. Следствие ведется в рамках ч. 2 ст. 270 УКУ (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

Лицу, которое судом будет признано виновным, грозит до 8 лет лишения свободы.

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