Улыбался и не хотел, чтобы его снимали: стрелок из Днепра рассказал, как убивал своих сослуживцев. Видео

Задержанный солдат срочной службы Артемий Рябчук рассказал, как увивал своих сослуживцев. В окружении правоохранителей он улыбался и не хотел, чтобы его снимали на камеру.

По словам Рябчука, первых он застрелил солдата срочника и военнослужащего по контракту. После чего взял боеприпасы и начал выбираться из территории завода. Видео с признанием задержанного появилось в Telegram.

Злоумышленник рассказал, что в момент убийства в оружейной комнате находился еще один солдат, но ему удалось сбежать.

"Я сижу в тревожной группе, тревожна группа у нас имеет автомат. Автомат охраняется в ставнице. Ставница – это ящичек такой, который запирается металлическим ключем. Я беру автомат, у нас подсумки есть такие, бежевого цвета, там два магазина по 10 патронов. Я снаряжаю первый магазин и стреляю по тем двум, которые находятся в КЗЗ (оружейная комната, - ред). Там было два срочника и один контрактник, и один срочник умудрился сбежать", – рассказывает Рябчук.

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Стрелок также рассказал, что просил работницу завода открыть двери, чтобы он смог выбраться из помещения. Женщина ему отказала, после чего солдат выстрелил в нее.

"Я знаю, что ИТЗО связывается с частью каждые 30 минут для докладывания обстановки. Я чтобы она не долго жила пальнул по ней. После чего в открытый сейф захожу, забираю все рожки, которые смог закинуть в ранец…Женщина меня не выпускала (из здания заводоуправления, - ред) я говорю: откройте, надо срочно выйти. Я выстрелил ей в голову. После чего я открыл одну из дверей выхода и начал палить по дверному замку, надеясь, что можно будет пройти туда. У меня ничего не получилось", – говорит задержанный

Также он отметил, что разгуливал с оружием по жилым районам и искал, где спрятаться. Но в итоге поймал попутку и выехал за город. Кроме того злоумышленник рассказал, что оставил часть боеприпасов в заброшенном здании.

"Я бродил по заводу, нашел место, через которое я смогу перепрыгнуть, перерезал проволоку, перепрыгнул через ограду. После чего вышел за территорию завода, начал петлять по жилым районам, искать, так сказать, убежище. Потом вышел на трассу и словил там машину. За рулем была женщина, и она меня подкинула до левого берега. После чего я пошел куда глаза глядят. Там заброшка есть, там, кстати, рожки сброшенные", – признался стрелок.

Напомним, 27 января в городе Днепр солдат срочной службы расстрелял караул военнослужащих Национальной гвардии. В результате инцидента погибли пять человек. Также пятеро получили огнестрельные ранения.

От места совершения преступления до города, в котором задержали стрелка, более 20 километров пути. Ранее сообщалось, что после совершенного он ловил попутку возле завода "Южмаш". В сеть попало видео с автомобильного регистратора.

Также в сети обнародовали имена погибших – четырех военнослужащих Национальной гвардии и гражданской женщины.

В свою очередь глава МВД Денис Монастырский заявил, что в Министерстве внутренних дел Украины будет создана специальная комиссия для расследования массового убийства на территории Южного машиностроительного завода "Южмаш" в Днепре. Она изучит обстоятельства, которые могли привести к действиям 21-летнего военнослужащего Артемия Рябчука.