Украли деньги и драгоценности: в Харькове обокрали тяжелобольную женщину, собиравшую на лечение. Фото

Двое 38-летних жителей Запорожья в Харькове обокрали больную женщину, связав ее и угрожая физическим насилием. Она отдала им 30 тысяч злотых и 500 долларов США, которые собирала для лечения, а также ювелирные изделия.

Как сообщила пресс-служба Национальной полиции в Харьковской области, инцидент произошел 5 октября. В настоящее время подозреваемые задержаны, суд избрал им меру пресечения в виде ареста без права внесения залога (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

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Обратившись к правоохранителям, женщина сообщила, что трое мужчин в черных балаклавах проникли в ее дом, отогнув пластиковую дверь. Под угрозой применения физического насилия они вынудили потерпевшую отдать ценные вещи. Женщина собирала на лечение. Чтобы не подвергать себя опасности, она указала нападающим место, где хранила деньги и драгоценности.

Подозреваемые были задержаны 10 ноября при силовой поддержке бойцов полка полиции особого назначения. Оба злоумышленника ранее отбывали наказание за совершение краж, разбоев, грабежей и незаконное завладение транспортным средством.

"При проведении санкционированных обысков по местам проживания фигурантов работники полиции изъяли изделия из металла желтого цвета, мужские кроссовки, в которых один из подозреваемых находился во время разбойного нападения, мобильные терминалы, ноутбук, денежные средства в сумме 70 злотых, 50 тысяч долларов США и более 15 тысяч гривен", – отметили в Нацполиции.

Следователи Харьковского райуправления №1 открыли по указанному факту уголовное производство по ч.3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Киевский районный суд отправил злоумышленников под стражу на 60 дней без права внесения залога. Согласно санкции статьи им грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Киевской области задержали вооруженную группу грабителей из России. Они проникали в дома, связывали хозяев и забирали средства и имущество. В общей сложности злоумышленники похитили 420 тысяч долларов, 250 тысяч евро и 300 тысяч гривен. Потерпевших они связывали пластиковыми хомутами. Мужчин задержали правоохранители.

Также в Запорожье пара злоумышленников украла из салона автомобиля Renault Logan наличные в сумме 2 млн грн. Преступление отмечено особой дерзостью из-за того, что было совершено среди бела дня, когда водитель отлучился из машины. Вся операция заняла у них менее 30 секунд.

В Борисполе 23 октября пьяный мужчина в одном из магазинов угрожал кассиру пистолетом, после чего забрал продукты и скрылся. Устроив разбойное нападение на торговую точку, житель Киевщины обстрелял грузовой автомобиль. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 ноября в поселке Петропавловская Борщаговка местный житель ночью ограбил два цветочных магазина. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.