В Борисполе пьяный мужчина, угрожая пистолетом, ограбил магазин, а потом обстрелял грузовик

В Борисполе в субботу, 23 октября, пьяный мужчина в одном из магазинов угрожал кассиру пистолетом, а после этого забрал продукты и сбежал. Устроив разбойное нападение на торговую точку, житель Киевщины еще и обстрелял грузовой автомобиль.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

"23 октября в полдень в полицию обратился 31-летний местный житель. Он сообщил, что в магазин зашел неизвестный мужчина и, угрожая кассиру пистолетом, забрал продукты и убежал. Также в полицию обратился 33-летний водитель грузовика Isuzu. По его словам, неизвестный мужчина разбил боковое стекло его автомобиля и несколько раз выстрелил в его сторону", – рассказали в полиции.

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В ходе поисков правоохранители нашли и задержали мужчину, который может быть причастен к этим инцидентам. Им оказался 30-летний житель села Глубокое Бориспольского района.

Согласно выводам медиков, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. К счастью, никто не пострадал.

По факту разбоя и хулиганства с применением оружия открыты уголовные производства. Задержанному грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, в селе Гнидын Бориспольского района мужчина из хулиганских побуждений облил краской памятник Герою Небесной Сотни. Злоумышленнику грозит ограничение свободы на срок до пяти лет.

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