На Киевщине задержали банду грабителей-рецидивистов из России: врывались в дома и выносили все. Фото и видео

Полицейские Киевской области задержали вооруженную группу грабителей из Российской Федерации. Они проникали в дома, связывали хозяев и забирали средства и имущество.

Об этом сообщается на сайте областной полиции. В общей сложности злоумышленники похитили 420 тысяч долларов, 250 тысяч евро и 300 тысяч гривен (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

15 августа преступная группа проникла в дом жительницы села Гнедин. Женщину связали пластиковыми хомутами и украли деньги и ювелирные изделия.

Впоследствии пытались ограбить дом в Ворзеле, но охранники оказали сопротивление. А в селе Княжичи грабители напали на дом супругов, где украли деньги и личные вещи.

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На территории одного из домовладений в селе Козин мужчины похитили сейф, однако их противоправные действия были сняты камерами видеонаблюдения.

Правоохранителям удалось установить личности злоумышленников – двух ранее судимых граждан РФ 43-х и 45 лет. Оказалось, что они нелегально пересекли украинскую границу.

Мужчин задержали, по месту их проживания провели обыски и изъяли ряд доказательств, подтверждающих причастность к совершению краж.

Решается вопрос по избранию фигурантам меры пресечения.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 октября на одной из улиц Харькова прямо среди бела дня была проведена масштабная спецоперация по содержанию банды преступников. Группировка известна под названием "Рембо" и наводила страх на местных предпринимателей.

Злоумышленники требовали возврата воображаемых долгов. В основном их жертвами становились бизнесмены и руководители предприятий.