В Запорожье грабители средь бела дня похитили из авто 2 миллиона гривень: момент попал на видео

Во вторник, 19 октября, в центре Запорожья пара злоумышленников похитила из салона автомобиля Renault Logan наличные деньги в сумме 2 млн грн. Преступление отмечено особой дерзостью, так как совершено среди белого дня едва водитель отлучился из машины.

Кадры инцидента попали на камеры внешнего видеонаблюдения, расположенные на здании службы доставки. Их опубликовали авторы Telegram-канала "Это Запорожье" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Запечатленный эпизод показывает, что злоумышленники явно были подготовлены. Когда водитель покинул автомобиль, они подъехали к нему на миникупере Volkswagen. Они ловко разбили стекло задней двери и сдули колесо. После этого вытащили деньги, сели в авто и уехали.

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Вся операция заняла у них менее 30 секунд.

44-летний пострадавший немедленно обратился в полицию после того, как обнаружил, что его ограбили. Правоохранители ввели на въездах в город план "Перехват", призывают всех, кто может оказать содействие в обнаружении преступников, обращаться на линию "102".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области мужчина дерзко ограбил 8-летнего ребенка, которого родители оставили ненадолго одного в машине. К счастью сама девочка не пострадала и отделалась испугом, а вот грабителя задержали по горячим следам.