Украинские спецслужбы вели 'Палыча' для захвата 'Изоляции', но спецоперация была сорвана, – Бутусов

Главного палача тюрьмы "Изоляция" Дениса Куликовского, которого задержали в Киеве 9 ноября 2021 года, ввезли в Украину еще в 2019 году – 23 апреля. Его должны были использовать для захвата тюрьмы, однако спецоперация провалилась.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов, ссылаясь на собственные источники. По информации журналиста, боевика изначально планировали "закопать под забором", однако все же решили использовать для разработки группы руководителей спецслужб РФ ( "Изоляция", по словам Бутусова подчиняется Федеральной службе безопасности РФ в Донецке).

В сентябре 2019-ого СБУ прекратила спецоперацию по "Палычу", боевика взяли под контроль сотрудники Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО). Его использовали для подготовки захвата "Изоляции".

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Планировалось, что захват тюрьмы пройдет "без шума". Кроме того, предполагалось, что из нее выведут всех пленников. Однако, всю группу, которая планировала операцию, СБУ задержала 8 июля 2020 года. Сам процесс, как утверждает Бутусов, и всех ее участников рассекретили.

В августе были уволены все, кто занимался Куликовским, в том числе и руководитель ГУР МО Василий Бурба.

"Начиная с августа 2020-го "Палыч" находился под контролем, скажем так, волонтеров. Люди не понимали, в свете событий в стране, что делать дальше, и какие будут последствия их действий", – отметил журналист, добавив, что ни ГУР МО, ни СБУ с того момента Куликовским не интересовались.

Дело "Палыча" возобновили только после того, как информацию передали лично украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

"Ему объяснили ситуацию благодаря встрече, организованной одним патриотичным человеком, частным лицом", – утверждает Бутусов.

Напомним, "Палыча" задержали в рамках ранее открытого уголовного производства по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 149 "Торговля людьми"

ст. 258-3 "Создание террористической группы или террористической организации"

ст. 260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований"

ст. 438 "Нарушение законов и обычаев войны".

За эти преступления ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или же пожизненное заключение.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Куликовського затримали у Києві 9 листопада. Він відомий як один із найжорстокіших "фахівців" у галузі тортур та вибивання інформації. До війни "Ізоляція" була центром мистецтва, культури та креативу, але потім перетворилася на страшну таємну тортуру.

Чому Куликовський втік із тимчасово окупованої території і де ховався, читайте у нашому матеріалі.