Готовил нападения в РФ и "охотился" на женщин: чем известен главный палач "ДНРовцев", задержанный в Киеве. Эксклюзив

Задержанный контрразведчиками СБУ главный палач донецкой тюрьмы "Изоляция" Денис Куликовский получил свою страшную славу после рассказов пленников. После их освобождения по крупицам добавлялась информация об одном из главных военных преступников "ДНР".

О том, чем известен "Палыч", почему сбежал с временно оккупированной территории, где скрывался последнее время – читайте в материале OBOZREVATEL.

Денису Куликовскому 37 лет. Он родился в Донецкой области. На подконтрольной Украине территории, в городе Курахово (расположенном возле одноименного водохранилища), и сейчас живут его родители, а также сестра.

Родственники утверждают, что не общаются с Денисом: мол, давно с ним поссорились. Впрочем, это довольно стандартный ход для тех, кого территориально разделила война. А вот жена и сын Куликовского находились в Донецке, где они сейчас – под вопросом.

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Из того, что точно известно OBOZREVATEL, еще до начала агрессии России против Украины Куликовский был сотрудником правоохранительных органов. Несколько лет служил в Донецком городском управлении УМВД Украины в Донецкой области, а также в пенитенциарной службе – в частности. в макеевской колонии (это город-спутник Донецка).

"Приход "русской весны" Куликовский воспринял как шанс круто изменить свою жизнь, вырваться вперед. И не просто заработать, а разбогатеть", – рассказал источник OBOZREVATEL.

В это же время проявились и его самые темные стороны. Именно Куликовского до дрожи боялись пленники "Изоляции".

Эту тюрьму создали в оккупированном Донецке на территории бывшего завода изоляционных материалов. Долгие годы там действовало арт-пространство "Изоляция", где проходило множество мероприятий.

После оккупации Донецка площадка для открытых дискуссий превратилась в закрытый тайный объект "Министерства госбезопасности ДНР". На этой территории хранилась "гуманитарная помощь" от России: оружие, военная техника. Также сюда приезжали тренироваться местные боевики, вошедшие в так называемые силы спецопераций "ДНР" – но под бдительным управлением российских офицеров.

В "Изоляции" оборудовали и камеры, где в нечеловеческих условиях стали незаконно удерживаться люди.

Название этого места местные жители даже боялись произносить вслух. "Даже если кто-то из знакомых туда попадает, родственники говорят: туда, где исчезают люди. Это, действительно, прокаженное место, страшное", - рассказывала жительница Донецка.

Одна из бывших пленниц "Изоляции" сообщила OBOZREVATEL, что особой страстью "Палыча" была "охота" на красивых женщин.

"Охота" – это я мягко. В тюрьме пленниц приводили к нему по расписанию. Рассказывать больше не могу, очень тяжело", – добавила женщина.

Куликовский руководил "Изоляцией" до февраля 2018 года. После пыток одного из заключенных его отстранили. "Но, похоже, это было просто поводом. Пленников никто там не жалел, а о пытках Палыча знали все", – рассказал наш собеседник.

По некоторым данным Денис Куликовский был вынужден покинуть оккупированную территорию Донбасса после того, как в "ДНР" разгорелась внутренняя война за потоки.

Какое-то время он якобы скрывался в России, неоднократно обсуждал во время разговоров со своим "соратником" Вадимом Долговым (бывшим первым помощником начальника "ССО МГБ ДНР" Василия Евдокимова) различные способы обеспечить свою безбедную жизнь.

Вместе они даже планировали нападение на "кошелек" Евдокимова, который часто ездил в РФ, чтобы перевозить туда деньги и ценности, покупать недвижимость. Однако летом 2020 года Долгов был задержан сотрудниками ФСБ и планы рухнули.

Находился ли в тот момент Куликовский в России, или выехал раньше – неизвестно. Однако в "ДНР" ему было уже не попасть.

"Оставался один вариант – подконтрольная Украине территория. Ходили слухи, что Куликовского давно завербовали наши, но работал ли он на "контору" и как давно – утверждать не могу. Говорили, что он уже не первый день скрывался в Украине", – рассказал наш источник.

О том, что контрразведкой пойман главный палач "Изоляции", сообщил 9 ноября один из самых известных пленников донецкой тюрьмы Станислав Асеев. Сразу после этого информацию подтвердили и в СБУ и уточнили. что задержали боевика в Киеве.

По данным СБУ, Куликовский принимал непосредственное участие не только в пытках, но и в убийствах граждан Украины.

"В отношении бывшего боевика проводятся определенные законодательством процессуальные действия. В частности, относительно его доставки в суд для избрания меры пресечения, а также получения дополнительной информации о его противоправной деятельности", – сообщили в Службе безопасности Украины.

Куликовского задержали в рамках ранее открытого уголовного производства по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 149 "Торговля людьми"

ст. 258-3 "Создание террористической группы или террористической организации"

ст. 260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований"

ст. 438 "Нарушение законов и обычаев войны".

За эти преступления Денису Куликовскому грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

P.S. Узнать, что обсуждал Куликовский вместе со своим сообщником из "ДНР" (о ликвидации Гиви и Моторолы, контрабанде и многом другом) можно тут.