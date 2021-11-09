В Киеве задержали главного палача тюрьмы боевиков 'ДНР' 'Изоляция'

В Киеве задержан главный военный преступник донецкой тюрьмы террористов "ДНР" "Изоляция" 37-летний Денис Куликовский, он же "Палыч".

Об этом сообщил в Facebook бывший узник этой застенки, журналист и писатель Станислав Асеев. Все детали он пообещал рассказать позже (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Теперь могу сказать, что жизнь прожил не зря", – подчеркнул Асеев.

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Информацию о задержании Куликовского подтвердили OBOZREVATEL в Службе безопасности Украины. По информации СБУ, мужчина организовывал и принимал непосредственное участие в убийствах и пытках противоправно заключенных граждан Украины.

Его задержали в рамках ранее открытого уголовного производства по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

ст.149 (торговля людьми);

ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации);

ст.260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований);

ст.438 (нарушение законов и обычаев войны).

В отношении Куликовского проводятся процессуальные действия, в частности, для получения дополнительной информации о его противоправной деятельности. Также готовится доставка задержанного в суд для избрания меры пресечения.

"Палыч" известен как один из самых жестоких "специалистов" в области пыток и выбивания информации. Об этом неоднократно рассказывали освобожденные из тюрьмы "Изоляция".

До войны "Изоляция" была центром искусства, культуры и креатива, но затем превратилось в страшную тайную пыточную.

Для истязания там использовали так называемый тапик (орудие пытки электрическим током – телефонный аппарат полевой с индуктивной катушкой).

По словам бывшей жены, "Палыч" сбежал из "ДНР" еще в 2019 году якобы в Россию. При этом жена с сыном осталась на Донбассе, а большинство его родных живет на подконтрольной Украине территории.

Аудиоперехват разговоров Дениса Куликовского с другими боевиками "ДНР" читайте в материале OBOZREVATEL. В одном из них "Палыч" говорит о "любимом хобби" своего начальника Василия Евдокимова ("Ленин") – стрельбе по украинским воинам. Именно "Ленину" приписывают создание тюрьмы "Изоляция".