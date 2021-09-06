Убил женщину с ребенком и поджег квартиру: на Житомирщине задержали подозреваемого в преступлении. Фото

В Ружинском районе на Житомирщине утром 5 сентября задержали подозреваемого в двойном убийстве, замаскированном под пожар. Злоумышленником, который лишил жизни женщины с дочкой и поджег их квартиру, оказался 22-летний житель областного центра.

Его поместили под стражу, расследование по делу продолжается. Об этом сообщается на сайте ГУ Нацполиции в Житомирской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Напомним: преступление произошло 4 сентября в одной из квартир пятиэтажки по улице Степана Бандеры, 3 в Житомире. О нем в полицию заявили спасатели, которые ликвидировали там пожар. На месте обнаружили тела 36-летней женщины и девочки 13 лет с признаками насильственной смерти.

Во время начального расследования правоохранители выяснили, что причастный к двойному убийству скрылся с места происшествия на автомобиле, который принадлежал погибшей женщине. Кроме того, с подожженной квартиры исчезли золотые ювелирные изделия.

Для задержания злоумышленника была организована масштабная спецопереация, к которой привлекли беспилотники и правоохранителей с Винниччины и Киевщины. Последние, в частности, перекрыли возможность выезда разыскиваемого за пределы области.

"С помощью записей камер видеонаблюдения мы оперативно отследили направление движения авто. К комплексу оперативных, в том числе негласных, следственно-розыскных мероприятий было задействовано максимальное количество работников различных подразделений полиции региона. Работали оперативники криминальной полиции, кинологи со служебными собаками. На перехват разыскиваемого автомобиля привлекли до 40 экипажей нарядов полицейских быстрого реагирования. Также бойцов КОРДа и роты полиции особого назначения", – уточнил врио начальника ГУНП в Житомирской области Артем Лысогор.

По его словам, в целом до двухсот копов комплексно отрабатывали территорию Житомирщины. Подозреваемого 22-летнего житомирянина задержали на рассвете воскресенья на территории Ружинской общины. У него изъяли неопровержимые доказательства его причастности к совершению преступления. К тому же, он сам признал свою вину.

Предварительно, мужчина был знаком с погибшей женщиной, а на убийство матери и ребенка пошел "для завладения их имуществом". Лишение жизни двух человек он пытался скрыть за пожаром.

Сейчас решается вопрос об объявлении мужчине подозрения в совершении преступления, предусмотренного п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство двух или более лиц; малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины. После проведения необходимых процессуальных действий будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения. По действующему законодательству молодому человеку может грозить наказание вплоть до пожизненного заключения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Новоград-Волынский Житомирской 31-летний мужчина посреди улицы убил женщину. Он нанес незнакомой удара острым предметом в шею. Ранее подозреваемого признали недееспособным из-за проблем с психическим здоровьем.