Убили и сожгли квартиру? В Житомире обнаружили мертвыми женщину с ребенком. Фото

В Житомире в квартире 5-этажки после пожара были найдены тела двух человек: 36-летней женщины и ее 13-летней дочери. На трупах обнаружены ранения, что, скорее всего, свидетельствует о двойном убийстве.

Об инциденте в субботу, 4 сентября, сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Житомирской области. Вызов от спасателей поступил к копам около 14:00.

Сотрудники ГСЧС рассказали, что, ликвидировав пожар в указанной квартире, нашли там тела женщины и ребенка с признаками насильственной смерти.

Местный портал "Житомир-Онлайн" пишет, что происшествие случилось по улице Степана Бандеры, 3. Одной из жертв якобы нанесли около 40-а ножевых ранений.

Журналисты предположили, что убийства были замаскированы под пожар.

В полиции адрес не уточнили, но сообщили, что личности погибших установлены. Женщина и девочка проживали в доме, где нашли их тела.

Точные причины смерти будут установлены после судебно-медицинской эксперты.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по пп. 1, 2 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство двух или более лиц; малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины. Санкция предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Николаеве суд решил судьбу женщины, которая в мае 2021 года убила новорожденную девочку. Мать завернула своего ребенка в полотенце и положила лицом вниз в детскую ванночку, накидав сверху грязных вещей. В итоге девочка задохнулась. Женщина, согласно судебному постановлению, проведет два года в тюрьме.