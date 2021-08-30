На Житомирщине мужчина среди бела дня убил случайную прохожую: его ранее просили изолировать

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Расследования
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Убийство женщины в Новоград-Волынском

В Новоград-Волынском Житомирской области 31-летний мужчина прямо на улице убил женщину, нанеся ей удар острым предметом в шею. Оказалось, что подозреваемый за два года до преступления был признан недееспособным из-за проблем с психическим здоровьем.

Как сообщала пресс-служба ГУ Национальной полиции Житомирщины, убийство случилось 28 августа. Мужчину задержали спустя несколько часов после того, как выявили тело жертвы. 30 августа в ТСН рассказали, что местный суд выбрал фигуранту меру пресечения в виде двух месяцев под стражей (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Известно, что женщине было 48 лет, она жила в селе в Житомирской области. В Новоград-Волынский украинка приехала, чтобы устроиться на работу, и на улице в центре города как раз ждала на встречу с работодателем.

Мужчина напал на нее внезапно, ударив острым предметом в шею. Как оказалось, женщина стала случайной жертвой, с ней он знаком не был и мотива объяснить не смог.

Задержание подозреваемого

Нашли злоумышленника благодаря видео с камер наблюдения. Полицейские обнаружили вероятного убийцу во дворе дома, где он проживал. Мужчина употреблял спиртное.

Жертва скончалась на месте убийства
Цветы на месте гибели женщины

Журналистам мать подозреваемого рассказала, что незадолго до случившегося у ее сына бывали приступы агрессии.

Она в связи с этим обращалась к социальным и медицинским службам с просьбой забрать сына на лечение, но ответа так и не получила.

Новоград-Волынский на карте

Как ранее писал OBOZREVATEL:

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