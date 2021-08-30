На Житомирщине мужчина среди бела дня убил случайную прохожую: его ранее просили изолировать

В Новоград-Волынском Житомирской области 31-летний мужчина прямо на улице убил женщину, нанеся ей удар острым предметом в шею. Оказалось, что подозреваемый за два года до преступления был признан недееспособным из-за проблем с психическим здоровьем.

Как сообщала пресс-служба ГУ Национальной полиции Житомирщины, убийство случилось 28 августа. Мужчину задержали спустя несколько часов после того, как выявили тело жертвы. 30 августа в ТСН рассказали, что местный суд выбрал фигуранту меру пресечения в виде двух месяцев под стражей (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Известно, что женщине было 48 лет, она жила в селе в Житомирской области. В Новоград-Волынский украинка приехала, чтобы устроиться на работу, и на улице в центре города как раз ждала на встречу с работодателем.

Мужчина напал на нее внезапно, ударив острым предметом в шею. Как оказалось, женщина стала случайной жертвой, с ней он знаком не был и мотива объяснить не смог.

Нашли злоумышленника благодаря видео с камер наблюдения. Полицейские обнаружили вероятного убийцу во дворе дома, где он проживал. Мужчина употреблял спиртное.

Журналистам мать подозреваемого рассказала, что незадолго до случившегося у ее сына бывали приступы агрессии.

Она в связи с этим обращалась к социальным и медицинским службам с просьбой забрать сына на лечение, но ответа так и не получила.

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