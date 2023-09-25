Убийцей 16-летней школьницы в Пятихатках оказался отец пяти детей: в МВД раскрыли громкие подробности

Министр внутренних дел Игорь Клименко раскрыл подробности об убийце 16-летней школьницы в Пятихатках Днепропетровской области. Подозреваемым оказался отец пятерых детей.

Самом младшему ребенку убийцы – 5 лет, а старшая – ровесница погибшей девушки. Об этом Клименко сообщил у себя в Telegram(чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По словам главы МВД, с момента обнаружения тела погибшей девушки сотни полицейских ежедневно работали над раскрытием преступления. Правоохранители собрали данные со всех камер видеонаблюдения, опросили почти всех жителей города и проверили около 600 человек.

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Спустя 18 дней после обнаружения тела полиция задержала подозреваемого. Им оказался 46-летний местный житель. Экспертиза ДНК подтвердила его причастность к совершению преступления. К тому же, мужчина признался в совершении убийства.

Клименко подчеркнул, что у подозреваемого пять детей. При чем самый старший его ребенок – ровесник погибшей девушки. Также глава МВД отметил, что после убийства подозреваемый пытался скрыться за границей у жены, надеясь, что со временем интенсивность поисков снизится.

"Правоохранители не остановились, пока не надели наручники на злоумышленника. Спасибо полицейским, которые докопались до сути и упорно шли к раскрытию преступления. Подозрение есть. Далее – суд", – написал Клименко.

Напомним, жертвой преступления стала Елизавета Головня. В этом году несовершеннолетняя перешла в 11-й класс местного лицея.

Ранее сообщалось, что тело несовершеннолетней девушки с телесными повреждениями обнаружили в Пятихатках Днепропетровской области в кустах на одной из улиц.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранительные органы поймали подозреваемого, который может быть виновным в убийстве и изнасиловании местной 16-летней жительницы.

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