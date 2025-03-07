Убийство украинских военных в Германии: россиянина приговорили к пожизненному заключению

Суд в Германии вынес приговор выходцу из России за убийство двух раненых украинских военных. 58-летнего россиянина приговорили к пожизненному заключению.

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Об этом сообщили местные медиа 7 марта. В частности, пишет Sueddeutsche Zeitung.

Второй окружной суд Мюнхена признал вину 58-летнего россиянина особо тяжким. Это означает, что приговор не будет пересматриваться и досрочное освобождение осужденного практически невозможно.

Осужденный, утверждавший, что когда-то служил в российской армии, а затем дезертировал, жил в Германии с начала 1990-х годов, работая на разных работах. У него большое количество судимостей: насильственные преступления, кражи, нарушения правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения. Россиянин уже провел за решеткой около семи лет. Однако, как дезертира из русской армии, его терпели в Германии.

По версии обвинения, осужденный, имевший спор с двумя ранеными украинскими военными, чувствовал, что его "национальная гордость была оскорблена" и чувствовал к ним "чрезмерную враждебность".

Напомним, что 27 апреля 2024 года в Мурнау в Верхней Баварии на территории ТЦ обнаружили двух украинцев с ножевыми ранениями. Один из них, мужчина 36 лет, погиб на месте. Другой, 23-летний, скончался уже в больнице.

Достаточно быстро правоохранители задержали подозреваемого – россиянина 57 лет. Он, по данным немецких СМИ, "был известен в пропутинских кругах", в момент задержания был пьян.

Оба украинца были военнослужащими, проходившими в Германии реабилитацию.

23-летний Вячеслав Безуглый был родом из Черкасской области. Его брат также защищал Украину и пропал без вести на фронте. 36-летний Владимир Козин был родом из Каховки Херсонской области. Когда город оккупировали, он с семьей уехал. Прошел обучение в Великобритании, затем участвовал в боях за Бахмут. Был дважды ранен, рискуя жизнью, вынес с поля боя собрата.

23 октября 2024 года россиянину, подозреваемому в убийстве двух раненых украинских военных в Германии, были предъявлены обвинения. Как выяснило следствие, фигурант в день убийства выпивал с украинцами, когда собеседники заговорили о войне и не сошлись во взглядах, он ударил их ножом.

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