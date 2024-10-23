Россиянину, убившему украинских военных в Германии, выдвинули обвинения: подробности резонансного дела

Россиянину, подозревамому в убийстве в двух раненых украинских военных в Германии, выдвинуто обвинение. Как выяснило следствие, 57-летний фигурант в день убийства выпивал с украинцами, а когда разговор коснулся войны и мнения собеседников не совпали, нанес своим знакомым удары ножом.

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Двое украинских защитников в Германии восстанавливались после боевых действий, сообщили в среду, 23 октября, прокуроры в суде Мюнхена. Имя подозреваемого не разглашается в соответствии с немецкими правилами конфиденциальности, сообщает Associated Press.

Он был арестован вскоре после ножевого ранения в Баварии в небольшом городке Мурнау 27 апреля.

Прокуроры заявили, что подозреваемый и две жертвы были немного знакомы по предыдущим встречам.

В день нападения трое мужчин выпивали вместе и спорили о войне в Украине, "в результате чего обвиняемый почувствовал, что его национальная гордость была задета", говорится в заявлении.

Подозреваемый "решил убить двух сильно выпивших украинцев в ходе внезапного нападения", добавили прокуроры, и принес нож из своей соседней квартиры.

Один из украинцев был убит сразу, а другой скончался позже от полученных ранений.

Прокуроры заявили, что "будучи сторонником преувеличенного российского национализма, (подозреваемый) безоговорочно поддерживает российскую агрессивную войну против Украины".

Двое украинцев были доставлены в Германию на лечение после ранений на войне. Они перенесли операции в госпитале в Мурнау и восстанавливались в городе.

Оба были значительно "физически ограничены" в результате операций, заявили прокуроры.

Как сообщалось, вечером 27 апреля в Мурнау в Верхней Баварии на территории ТЦ обнаружили двух украинцев с ножевыми ранениями. Один из них, мужчина 36 лет, погиб на месте. Другой, 23-летний, умер уже в больнице.

Достаточно быстро правоохранители задержали подозреваемого – россиянина 57 лет. Он, по данным немецких СМИ, "был известен в пропутинских кругах", на момент задержания был пьян.

Оба украинца оказались военнослужащими, а в Германии проходили реабилитацию.

23-летний Вячеслав Безуглый был родом из Черкасской области. Его брат также защищал Украину и пропал без вести на фронте. 36-летний Владимир Козин был родом из Каховки Херсонской области. Когда город оккупировали, он с семьей уехал. Прошел обучение в Великобритании, затем участвовал в боях за Бахмут. Был дважды ранен, рискуя жизнью, вынес с поля боя побратима.