Убийство украинки в Германии: всплыла версия о возможном похищении ребенка

Пара, убившая в Германии 27-летнюю украинку Маргариту Разаз, вероятно, планировала похитить новорожденного ребенка жертвы. Для него даже заранее подготовили розовую одежду.

Об этом сообщило издание Focus. Отмечается, что 44-летний подозреваемый мужчина – немец, а его 43-летняя жена – родом из России.

Как пишут СМИ, убийство и похищение они планировали длительное время. Их сосед сообщил журналистам, что задержанный работает мясником. У пары трое сыновей, но в декабре сосед ему похвастался, что вскоре будет еще девочка. Сосед отметил, что удивился, потому что у его жены не было никаких признаков беременности.

"Он с гордостью показал мне розовую детскую шапочку для ребенка. Я все еще удивлялся, потому что его жена совсем не выглядела беременной. Но я не ожидал такого преступления. Супруги всегда были очень вежливыми и производили приятное впечатление", – добавил мужчина.

"Когда я вышел на улицу, мой сосед сидел перед домом со связанными руками", – рассказал он о задержании подозреваемых.

Издание пишет, что похищенную мать убитой Маргариты до сих пор не нашли. Специальная комиссия продолжает интенсивные поиски 51-летней женщины. Ребенок погибшего находится на попечении службы по делам детей.

Напомним, о том, что младенца нашли живым, стало известно 15 марта. Мужчина и женщина, у которых нашли ребенка, были задержаны, они подозреваются в убийстве.

27-летнюю беженку из Украины по имени Маргарита, которую ранее считали пропавшей без вести, нашли мертвой 14 марта. Тело девушки со следами насилия на берегу Рейна обнаружил случайный прохожий. Дочь погибшей, которой всего пять недель, и ее 51-летняя мать Марина Стеценко бесследно исчезли.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее СМИ сообщали, что оба похитителя являются гражданами России. В последний раз Маргариту, ее дочь и мать Марину видели в местном ресторане, где украинская семья встретилась с неизвестной женщиной, предлагавшей помощь в оформлении немецких документов для беженцев.

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