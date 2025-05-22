Убийство Портнова будет расследовать полиция Испании: в посольстве Украины рассказали новые подробности

В Испании начали официальное расследование резонансного убийства Андрея Портнова, бывшего первого заместителя главы Администрации президента-беглеца Виктора Януковича. За этим процессом внимательно следит посольство Украины в Мадриде, которое находится в постоянном контакте с испанскими правоохранителями.

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Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины в ответ на запрос Укринформа. Во внешнеполитическом ведомстве подтвердили, что дело находится под контролем дипломатического учреждения, которое уже направило официальный запрос в Национальную полицию Испании.

"По состоянию на день 22 мая задержаний подозреваемых по делу еще не произошло. Посольство находится на постоянном контакте с правоохранительными органами и ожидает более подробной информации в ответ на официальный запрос в национальную полицию Испании. Дело находится на контроле диппредставительства", – отметили в пресс-службе.

По данным посольства, убийство произошло утром 21 мая в муниципалитете Посуэло-де-Аларкон, недалеко от столицы Испании. Жертвой стал гражданин Украины, которым, по предварительным сообщениям СМИ, был Андрей Портнов.

Несколько вооруженных мужчин напали на украинского политика у ворот Американской школы в престижном районе испанской столицы Посуэло-де-Аларкон. Его застрелили в спину, когда он отвез двух дочерей в учебное заведение, и возвращался к своему Mercedes E-Class, разговаривая по телефону. Неизвестный был в синем спортивном костюме с капюшоном, имел поясную сумку. Всего прозвучало пять выстрелов: одна пуля попала в голову, еще четыре - в область груди. Медики, прибывшие на место инцидента, констатировали лишь смерть мужчины.

Расследованием этого убийства занимается специализированное подразделение испанской Нацполиции – Группа убийств №5 в сотрудничестве с криминалистическим отделом Мадридского регионального управления. Полиция сообщила, что нападение совершила группа неустановленных лиц.

Основная задача следователей — установить точные обстоятельства преступления и выяснить его мотив. Сейчас рассматривают две основные версии убийства Портнова: сведение счетов в криминальных кругах или политически мотивированное убийство.

Как сообщал OBOZ.UA, в Вашингтоне 21 мая застрелили двух сотрудников посольства Израиля в Соединенных Штатах Америки — мужчину и женщину. На данный момент задержан один подозреваемый – 30-летний мужчина, который кричал "Free Palestine".

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