Расстреляли в спину: выяснились новые детали убийства Портнова в Мадриде

В среду утром в элитном пригороде Мадрида - Посуэло-де-Аларкон - был убит 52-летний Андрей Портнов, бывший советник президента-беглеца Виктора Януковича. Новые детали указывают, что все произошло за считанные секунды - Портнова расстреляли в спину.

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Об этом пишет издание El Mundo. Около 9:15 утра, после того как Портнов отвез своих двух маленьких дочерей в Американскую школу, он возвращался к своему Mercedes E-Class, разговаривая по телефону.

Именно в этот момент, на расстоянии нескольких метров от машины, ему в спину выстрелил неизвестный в спортивном костюме с капюшоном. Всего прозвучало пять выстрелов. Один из них - в голову, когда жертва уже лежала на земле.

Убийство произошло буквально на глазах родителей школьников и студентов из соседнего общежития. Очевидцы четко слышали выстрелы, а одна из женщин первой подбежала к раненому и начала звать на помощь. Прибывшие на место медики лишь констатировали смерть.

Сразу после этого на место происшествия прибыли сотрудники полиции. Сейчас правоохранители разыскивают по меньшей мере двух мужчин, которые участвовали в убийстве. По словам очевидцев, киллер, который застрелил Портнова, был одет в синий спортивный костюм и имел при себе поясную сумку. Вероятно, у убийцы был сообщник, который мог ждать его на мотоцикле.

Дело расследует отдел по расследованию убийств V бригады судебной полиции Мадрида. Основная задача следователей - установить точные обстоятельства преступления и выяснить его мотив. Сейчас рассматриваются две основные версии: сведение счетов в криминальных кругах или политически мотивированное убийство.

Смерть Андрея Портнова стала уже третьим подобным убийством на территории Испании с момента полномасштабного вторжения России в Украину. В целом это - двенадцатый случай насильственной смерти в регионе с начала 2025 года.

Как сообщал OBOZ.UA, мужчина на мотоцикле ждал 52-летнего Портнова у школьных ворот, и когда тот прибыл, выстрелил несколько раз, а затем скрылся.

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