Убийца ждал возле школы, выстрелов было несколько: новые детали убийства экс-советника Януковича Портнова

В пригороде Мадрида, неподалеку от элитной Американской школы в городе Посуэло-де-Аларкон, был застрелен мужчина. Как выяснилось, погибшим оказался Андрей Портнов – бывший советник беглого президента Виктора Януковича.

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Об этом сообщает радио Cadena SER. По информации источников в полиции, мужчина на мотоцикле ждал 52-летнего Портнова у школьных ворот, и когда тот прибыл, выстрелил несколько раз, а затем скрылся.

Убийство произошло около 9:15 утра, когда жертва привезла своих детей в школу. Нападавший, ожидавший у входа, открыл огонь — прозвучало несколько выстрелов, в том числе четыре в район груди и один в голову. После этого злоумышленник скрылся на мотоцикле, а медики, прибывшие на место инцидента, лишь констатировали смерть мужчины.

Правоохранители в Испании официально не называют имя жертвы, но источники в органах проинформировали, что речь идет именно об экс-советнике Януковича Портнове.

На месте происшествия работают сотрудники судебно-медицинской полиции и отдела по расследованию убийств V. Специалисты проводят следственные действия, собирают доказательства, чтобы воссоздать полную картину событий. Сейчас рассматриваются все возможные версии.

Испанская полиция обратила внимание на сходство этого преступления с другим убийством, которое произошло в 2018 году неподалеку от Британского Совета. Тогда нападавший также действовал на мотоцикле и открыл огонь возле школьного учреждения. Такой сценарий наводит следователей на мысль, что речь идет о профессиональном заказном убийстве, возможно, с целью сведения счетов.

Портнов был одной из влиятельных фигур в окружении Януковича. Его имя фигурировало в "черном списке" Евросоюза из-за обвинений в злоупотреблении государственными ресурсами и нарушении прав человека в Украине. После Революции Достоинства он исчез из публичного пространства, но оставался объектом внимания украинских и европейских структур.

Кроме того, его связывали с законами, которые имели целью подавление Евромайдана в 2014 году. Известно также, что СБУ расследовала возможную государственную измену Портнова за содействие оккупации Крыма Россией.

Напомним, что юрист Портнов неоднократно судился против медиа и общественных организаций, а несколько дел таки выиграл. В частности, судился о защите чести, достоинства и деловой репутации и опровержении недостоверной информации против "Центра противодействия коррупции", "Радио Свобода", "Рух "ЧЕСНО", Kyiv Independent, "Громадське телебачення", Петра Порошенко, Натальи Седлецкой, телеканала "Прямой" и три иска против Юрия Бутусова.

В апреле 2025 года Киевский апелляционный суд оставил в силе решение Шевченковского районного суда Киева о признании недостоверной информации, которую распространили ряд изданий относительно Портнова, в частности The Kyiv Independent, LB.ua и другие. С ответчиков в целом взыскано в пользу А.Портнова почти 85 тыс. гривен судебных расходов.

Ранее Печерский районный суд города Киева обязал телеканал "Прямой" и народного депутата Владимира Арьева опровергнуть информацию, распространенную ими о Портнове. Также он выиграл иск против ОО "Рух "ЧЕСНО", который должен был опровергнуть указанную информацию на своем сайте, удалить профиль А.Портнова со всей информацией о нем, а также его изображение.

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