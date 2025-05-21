Экс-советника Януковича Портнова застрелили в Мадриде: в Reuters раскрыли подробности

Утром 21 мая в Мадриде (Испания) застрелили бывшего советника президента Виктора Януковича Андрея Портнова. Несколько вооруженных мужчин напали на украинского политика у ворот Американской школы в престижном районе испанской столицы Посуэло-де-Аларкон.

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Информация о стрельбе поступила в полицию около 9:15 утра по местному времени. Об этом сообщает Reuters.

Испанские правоохранители личность жертвы официально не разглашают. В то же время источники в правоохранительных органах проинформировали, что стрельбу открыли несколько вооруженных мужчин. Также известно, что убийство произошло возле элитной Американской школы Мадрида, расположенной в Посуэло-де-Аларкон.

По информации Cadena SER, Портнова застрелили, когда он вел детей в школу. Также стало известно, что по прибытию на место преступления экстренные службы лишь констатировали смерть вследствие полученных огнестрельных ранений. Сообщается, что одна пуля попала в голову Портнова, еще 4 выстрела нападавшие произвели в область груди.

Источники в полиции сообщают, что у ворот школы Портнова поджидал мужчина на мотоцикле, и когда экс-советник Януковича подъехал, киллер выстрелил в него, а затем скрылся.

Сотрудники судебно-медицинской полиции и отдела по расследованию убийств работают на месте происшествия. Специалисты проводят расследование для полного выяснения фактов.

Издание HuffPost сообщает, что несколько человек стали очевидцами убийства. Свидетели рассказали, что нападавший был не один. Один из убийц был одет полностью в черное и нес оранжевую поясную сумку. По их словам, это высокий, худой мужчина, который якобы скрылся со вторым мужчиной на BMW в направлении парка Каса-де-Кампо.

Сотрудники полиции начали операцию "Клетка". Правоохранители оцепили территорию, ведутся поиски с использованием вертолетов и беспилотников. Убийца, вероятно, собирал информацию о жертве, отслеживая ее график и маршруты.

В издании El Pais рассказали, что Портнов отвел дочерей в школу и собирался садиться в автомобиль. В этот момент к нему приблизились двое или трое человек и произвели серию выстрелов в голову и грудь. По меньшей мере три пули попали в Портнова. Полиция не сообщает подробностей о типе использованного оружия, поскольку расследование только началось.

Позднее руководство Американской школы в престижном районе Посуэло-де-Аларкон опубликовало заявление, в котором подтвердило, что жертвой был один из родителей. Сотрудница учебного заведения подтвердила, что выстрелы прозвучали перед школой. События произошли через полчаса после начала занятий в школе в 8:45, поэтому дети и учителя были в безопасности внутри школы, и никто ничего не видел.

Как сообщал OBOZ.UA, мужчина на мотоцикле ждал 52-летнего Портнова у школьных ворот, и когда тот прибыл, выстрелил несколько раз, а затем скрылся.

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