Убийство копа в Чернигове: двум полицейским выдвинули обвинение из-за оставления в опасности

В деле о нападении на правоохранителей в Чернигове, один из которых умер, сообщили о подозрении двум патрульным полицейским. Их заподозрили в том, что они оставили коллег без помощи.

Об этом в субботу, 23 октября, сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора. Трагедия произошла в ночь на 2 октября.

Следствие установило, что в тот день двое правоохранителей во время патрулирования на улице Независимости увидели конфликт между группой молодых людей и копами, которые на тот момент были одеты в гражданское, поскольку находились в отпуске.

Однако, они не прекратили конфликт, а покинули место происшествия. Следователи считают, что правоохранители в тот момент находились в опасности, учитывая количество нападающих. Как сказано в сообщении ОГП, после того, как полицейские ушли, мужчин продолжили бить.

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Напомним, что нападение на двух полицейских произошел в микрорайоне Масаны в Чернигове 2 октября. Его совершили четыре человека. В результате избиения погиб капитан полиции Артур Ерохин, а его коллега, Владимир Савон, тоже капитан, попал в больницу. Во время конфликта они не были на службе, так как находились в отпуске.

Как выяснилось впоследствии, на место избиения 5 раз вызвали полицию. Патрульные приезжали трижды, но никого из участников драки не задержали.

Как сообщал OBOZREVATEL :

записи с камер наблюдения в супермаркете Чернигова показали, что на одного из полицейских напали в помещении у кассы. В то же время ни сотрудники магазина, ни посетители не вмешались, чтобы помочь пострадавшему.

На других кадрах видно, как ребята били полицейских ногами и снимали все на камеру. По данным местных СМИ, их было шестеро, самому старшему – 19 лет.

В Чернигове объявили сбор средств на лечение 30-летнего полицейского Владимира Савона, который выжил после жестокого избиения.