Били ногами и снимали на камеру: в сети появились кадры смертельного избиения полицейских в Чернигове. Видео 21+

В сети опубликовали видео избиения полицейских в Чернигове. Группа молодых людей, среди которых были несовершеннолетние, до смерти избила капитана Нацполиции Артура Ерохина. Второй коп получил серьезные раны, за его жизнь борются медики. В соцсетях начали сбор денег для оказания помощи.

На показанных кадрах видно, что подростки били мужчин ногами, при этом все снимали на камеру смартфона. По данным "ЧЕ line", на копов напали шесть человек 2002-04 года рождения, самому старшему из них 19 лет.

У погибшего 30-летнего Ерохина остались жена и двое детей. Похороны офицера полиции пройдут 4 октября.

Видео дня

Посмотреть видео можно по ссылке. Осторожно, +21.

Напомним, что 2 октября, в Чернигове в микрорайоне Масаны произошло нападение на двух полицейских. Один из копов скончался от полученных ран.

Как сообщал OBOZREVATEL, патрульный из Днепра Максим Колыняк, который ранее пожаловался на избиение коллегами, получил информацию о том, что 14 мая был уволен с должности. Потасовка в полицейском участке произошла уже после этого – 17 мая.