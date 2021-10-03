На копа напали в магазине, но подростков никто не остановил: появились записи камер наблюдения из супермаркета Чернигова. Видео

В сети появилось видео с камер наблюдения из супермаркета Чернигова, где группа молодых людей избила двух полицейских. На записи видно, что на одного из копов напали еще в помещении магазина.

Видео опубликовали на Telegram-канале Perepichka News. На записи показано, как несколько человек тащат под руки полицейского и бросают его у касс. Мужчина лежит на полу, однако никто из сотрудников супермаркета, охранник или же посетителей не подходил к нему что бы помочь.

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На кадрах видно, что полицейский пытается встать, но один из нападавших бьет его прямо по лицу, пока тот лежит на полу. В один момент к ним подходит женщина и мужчина, однако о чем они говорят не ясно. Звука на записи нет.

Добавим, что пока избитый полицейский продолжал лежать на полу, кассиры рядом продолжали работу, а люди совершали покупки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на субботу, 2 октября, в Чернигове в микрорайоне Масаны произошло нападение на двух полицейских. Группа молодых людей, среди которых были несовершеннолетние, до смерти избила капитана Нацполиции Артура Ерохина. Второй коп получил серьезные раны, за его жизнь борются медики.