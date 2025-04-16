Умышленно заманили жертву в лесопарковую зону: полиция установила подробности убийства 19-летнего парня в Ивано-Франковске

Правоохранители Прикарпатья сообщили о подозрениях подросткам, причастным к убийству 19-летнего местного жителя на Вовчинецких горах. Фигуранты нанесли многочисленные удары потерпевшему ножом, а тело пытались скрыть на окраине Ивано-Франковска.

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Об этом рассказала полиция Ивано-Франковской области. Как отметили правоохранители, задержанным несовершеннолетним инкриминируют умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц с особой жестокостью.

Речь идет о двух 14-летних местных подростках.

Полицейские достаточно быстро установили круг лиц, причастных к этому преступлению.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 апреля, около 02:00 ночи, вблизи Вовчинецких холмов Ивано-Франковска, полицейские обнаружили тело 19-летнего юноши с признаками насильственной смерти.

"Следователи выяснили, что несовершеннолетние, введя потерпевшего в заблуждение, умышленно заманили его в лесопарковую зону с целью совершить особо тяжкое преступление", – отметили в полиции.

Установлено, что подростки нанесли телесные повреждения потерпевшему во время спуска с Вовчинецких холмов. Затем завладели его личным имуществом, а тело спрятали в лесу.

В полиции утверждают, что к преступлению причастны трое несовершеннолетних.

Досудебное расследование идет. Следственные действия направлены на установление всех обстоятельств преступления и роли каждого из задержанных.

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