В Киеве мужчина во время ссоры убил гостя и пытался скрыть преступление. Подробности и фото

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, во время конфликта смертельно ранил знакомого в Дарницком районе. Злоумышленник нанес ножевое ранение пришедшему к нему в гости товарищу.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 10 лет тюрьмы.

Как рассказали правоохранители, они получили сообщение от жителя Дарницкого района о том, что в его квартире на улице Харьковское шоссе внезапно умер его 52-летний знакомый. Однако, согласно заключению судебно-медицинского эксперта, смерть мужчины наступила в результате ножевого ранения в грудь и внутреннего кровоизлияния.

"Оперативщики установили, что телесные повреждения потерпевшему нанес 42-летний владелец квартиры. Муж пригласил знакомого в гости, но во время распития алкоголя между ними возник конфликт, в результате которого злоумышленник ударил ножом своего товарища. После этого, хозяин дома пытаясь избежать ответственности позвонил в полицию", – добавили в пресс-службе.

По факту умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего, возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве конфликт между двумя посетителями ресторана чуть не закончился убийством. Пострадавшего с переломами ребер и разрывом легкого доставили в больницу.