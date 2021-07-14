Подозреваемая в убийстве 14-летнего одноклассника под Житомиром призналась, как расправилась с парнем. 18+

15-летняя Екатерина, которая якобы убила 14-летнего одноклассника Даниила в селе Сингаи на Житомирщине, предварительно, связала его скотчем и нанесла многочисленные ранения ножом, в том числе в шею и грудь. Односельчане при этом не верят, что школьница могла справиться с парнем-спортсменом.

Как сообщается в сюжете ТСН, несовершеннолетняя созналась в содеянном. Однако, как отмечают в полиции, свои показания она часто меняла. Причиной преступления называют длительные неприязненные отношения. Что именно стоит за этой формулировкой – пока не ясно (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Директор Грозинской гимназии Игорь Харченко, где учились оба ученика, рассказал журналистам, что потрясен трагедией.

По его словам, Даниил и Екатерина не дружили, но и не враждовали. Учителям не было известно, связывали ли детей романтические отношения.

Известно, что девушка – из многодетной семьи, которую в селе называют благонадежной. В школе также не могут поверить, что ученица решилась на преступление.

"Справиться девушка с одноклассником, здоровым физически парнем – ну никак, это мое личное мнение", – добавил директор.

"Сама она не могла, я не думаю. То там уже их шесть, или сколько было, что его били. Кошмар", – сказал сосед подростка.

Напомним, что вечером 12 июля мальчик вышел из своего дома и не вернулся. На следующий день его тело нашли в подвале заброшенной постройки. Парень лежал под кирпичами, а его руки были связаны.

"Версий не было, куда он мог деться. Он всегда приходил домой, он никогда не задерживался и телефон был на связи, он спокойный, уравновешенный, он никогда не рассказывал маме, что у него девушка была, "просто переписываемся", – сообщил отчим парня.

В убийстве созналась 15-летняя из соседнего села. Сперва она говорила, что в вечер исчезновения была с Даниилом, и он якобы упал со ступенек и умер. Потом она призналась, что убила одноклассника канцелярским ножом.

В полиции сообщили, что показания несовершеннолетняя меняла. Она сказала, что готовилась к убийству, взяла с собой скотч, канцелярский нож.

Девушку взяли под стражу. Если вину школьницы докажут, ей грозит до 15 лет лишения свободы. Похороны Даниила провели в среду, 14 июля.

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