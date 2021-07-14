На Киевщине врач 11 раз ударил ножом прохожего. Видео

В Белой Церкви Киевской области прохожего зарезали, нанеся ему 11 ножевых ранений. По подозрению в убийстве задержан 38-летний врач.

Об этом сообщается на странице полиции Киевщины в Facebook. Нападение было совершено 8 июля на Таращанском мосту около 22:45 (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Раненого заметил водитель автомобиля, который вызвал полицию. Пострадавшего доставили в больницу, но 48-летний мужчина скончался.

Полицейским удалось установить, что к преступлению может быть причастен уроженец Луганской области, который работал врачом в Володарской больнице.

"Он беспричинно нанес 11 ножевых ранений погибшему из хулиганских побуждений", – отметил глава Нацполиции Киевской области Андрей Небытов.

Он уточнил, что мужчину ранее задерживали за нападение на человека с отверткой. Тогда врач нанес более 40 ударов.

Открыто уголовное производство по части 2 статьи 115 (умышленное убийство) УК. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Голосеевском районе Киева мужчина во время конфликта зарезал своего знакомого.