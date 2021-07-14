На Житомирщине 15-летняя девушка убила своего парня, его тело нашли под грудой кирпичей. Фото

В селе Сингаи на Житомирщине 15-летняя девушка убила своего 14-летнего парня в ходе конфликта. Она нанесла ему ножевые ранения в шею и грудь.

Тело ребенка нашли под завалами кирпича в заброшенном здании недалеко от его дома. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в Житомирской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В полицию обратилась местная жительница с сообщением о том, что накануне вечером ее сын ушел из дома и до сих пор не вернулся. На место происшествия, к дому семьи, приехали правоохранители и провели осмотр личных вещей пропавшего, проверили окружающую территорию. Тело мальчика обнаружили через несколько часов.

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В ходе первоочередных мероприятий полицейские собрали доказательства о причастности к убийству 15-летней девушки подростка. Накануне вечером они встречались в заброшенном здании, где нашли парня, и между ними возник конфликт.

Правоохранители рассказали, что начальные показания девушки были неискренними. Подозреваемая несколько раз меняла версии, поэтому мотивы совершения убийства парня пока не установлены. С места происшествия и со двора девушки полицейские изъяли доказательства причастности ее к совершению преступления.

Девушка задержана, ей сообщили о подозрении. За умышленное убийство подозреваемой может грозить до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Белой Церкви Киевской области прохожего зарезали, нанеся ему 11 ножевых ранений. По подозрению в убийстве задержан 38-летний врач.