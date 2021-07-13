На Житомирщине пропавшего подростка нашли мертвым под завалами кирпичей. Фото
В селе Сингаи Житомирской области пропавшего 14-летнего мальчика нашли мертвым в заброшенном помещении недалеко от его дома. Тело ребенка лежало под завалами кирпича.
Об инциденте во вторник, 13 июля, сообщила пресс-служба Национальной полиции на официальном сайте. Копы отметили, что обстоятельства трагедии устанавливаются.
Информацию о пропаже подростка правоохранители получили утром вторника, около 7:00. В полицию обратилась жительница села Сингаи, рассказав, что накануне вечером ее 14-летний сын ушел из дома и не вернулся.
На место происшествия, к усадьбе семьи, выехала следственно-оперативная группа Коростенского районного управления полиции.
Правоохранители осмотрели дом, личные вещи ребенка и начали поиски. В итоге несовершеннолетнего нашли мертвым в заброшенном здании неподалеку под кирпичами.
Возбуждено уголовное производство, рассматриваются несколько возможных версий развития событий.
Предварительная правовая квалификация – ч. 1 ст. 115 УК (умышленное убийство).
Как ранее писал OBOZREVATEL:
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