У военкомов в Украине за полгода нашли необоснованные активы на более чем 255 млн грн: самые громкие дела

Национальное агентство по предотвращению коррупции за полгода мониторинга образа жизни руководителей Территориальных центров комплектования и социальной поддержки выявило необоснованные активы или признаки незаконного обогащения на 255 миллионов 629 тысяч гривен. Речь идет о делах, материалы которых переданы в соответствующие органы.

Отчет об этом НАПК опубликовал на официальном сайте 23 октября. Там отметили, что одна из самых распространенных коррупционных практик – это получение взяток во избежание мобилизации военнообязанными из-за их признания "непригодными" к службе решением ВЛК.

Также Нацагентство по предотвращению коррупции поделилось наиболее громкими делами за последний период, которые касаются военкоматов.

Одесский областной ТЦК и СП

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В июле 2023 года экс-начальник Одесского областного ТЦК и СП Евгений Борисов получил подозрение от ГБР, в основу которого легли материалы НАПК. Речь идет о незаконном обогащении на более 188 миллионов гривен и умышленном уклонении от несения службы.

"Славу" бывший одесский военком получил после журналистского расследования о том, что его мать в 2022 году стала владелицей виллы в Испании стоимостью 3,7 миллиона евро. НАПК по результатам мониторинга обнаружило в собственности его жены, матери и тещи еще и ценный автопарк.

В поле зрения НАПК попал также подчиненный Евгения Борисова Денис Галушко. Он являлся заместителем начальника ТЦК – начальником сектора комплектования Одесского областного Территориального центра комплектования и соцподдержки.

Мужчину подозревают в незаконном обогащении на более чем на 14 миллионов гривен. Его близкие лица – жена, мать, теща, сын – без соответствующих доходов из законных источников являются владельцами дорогих автомобилей и недвижимости.

"НАПК утвердило обоснованное заключение относительно Галушко и направило его в Специализированную прокуратуру в сфере обороны Южного региона", – заявила пресс-служба.

Малиновский районный ТЦК и СП Одессы

Еще один возможный случай коррупции разоблачен в Малиновском районном ТЦК и СП города Одесса. Его начальник Вячеслав Кушнеров подозревается в незаконном получении почти 47 миллионов гривен.

В собственности его жены, матери, тещи и сына также есть транспортные средства и недвижимость.

"Декларант не воспользовался своим правом объяснить Национальному агентству источники происхождения всех указанных средств, поэтому НАПК направило материалы дела в СУ ГУНП в Николаевской области для привлечения его к уголовной ответственности", – рассказали в ведомстве.

Днепропетровский областной ТЦК и СП

Размер незаконного обогащения руководителя Днепропетровского областного ТЦК и СП Анатолия Пикало может составлять почти 8,5 миллиона гривен.

Здесь также не обошлось без близких лиц – отца и жены, которые за последние годы приобрели движимое и недвижимое имущество за деньги, законность происхождения которых доказать не смогли.

Полтавский областной ТЦК и СП

Заместитель начальника указанного Территориального центра комплектования и социальной поддержки подозревается в получении доходов незаконным путем.

Разница между стоимостью приобретенного имущества и законными доходами семьи – более 1,8 миллиона гривен.

Самборский районный ТЦК и СП Львовской области

Еще одним должностным лицом, касательно которого НАПК провело мониторинг образа жизни, стал начальник Самборского районного ТЦК Львовской области. Декларант и его супруга на протяжении 2020-2022 годов приобрели ряд объектов недвижимости. Разница между стоимостью активов и официальными доходами семьи – более 4,4 миллиона гривен.

"Минимизация коррупционных рисков возможна, прежде всего, посредством цифровизации всех соответствующих процессов, внесения в Единый реестр военнообязанных полной и достоверной информации, а также обмена информацией между всеми реестрами", – заявили в НАПК.

Как писал OBOZ.UA:

– По данным следствия, экс-руководитель Территориального центра комплектования и социальной поддержки в Запорожской области привлекал к преступной схеме своих бывших подчиненных, чтобы за материальное вознаграждение оформлять допуски для уклонистов от мобилизации.

– В Киеве ранее задержали военкома, который помогал мужчинам бежать за границу. Военнообязанным оформлялся пакет фиктивных документов стоимостью 10 тысяс долларов о "непригодности" к военной службе.

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