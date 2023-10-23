У военкомов в Украине за полгода нашли необоснованные активы на более чем 255 млн грн: самые громкие дела
Национальное агентство по предотвращению коррупции за полгода мониторинга образа жизни руководителей Территориальных центров комплектования и социальной поддержки выявило необоснованные активы или признаки незаконного обогащения на 255 миллионов 629 тысяч гривен. Речь идет о делах, материалы которых переданы в соответствующие органы.
Отчет об этом НАПК опубликовал на официальном сайте 23 октября. Там отметили, что одна из самых распространенных коррупционных практик – это получение взяток во избежание мобилизации военнообязанными из-за их признания "непригодными" к службе решением ВЛК.
Также Нацагентство по предотвращению коррупции поделилось наиболее громкими делами за последний период, которые касаются военкоматов.
Одесский областной ТЦК и СП
В июле 2023 года экс-начальник Одесского областного ТЦК и СП Евгений Борисов получил подозрение от ГБР, в основу которого легли материалы НАПК. Речь идет о незаконном обогащении на более 188 миллионов гривен и умышленном уклонении от несения службы.
"Славу" бывший одесский военком получил после журналистского расследования о том, что его мать в 2022 году стала владелицей виллы в Испании стоимостью 3,7 миллиона евро. НАПК по результатам мониторинга обнаружило в собственности его жены, матери и тещи еще и ценный автопарк.
В поле зрения НАПК попал также подчиненный Евгения Борисова Денис Галушко. Он являлся заместителем начальника ТЦК – начальником сектора комплектования Одесского областного Территориального центра комплектования и соцподдержки.
Мужчину подозревают в незаконном обогащении на более чем на 14 миллионов гривен. Его близкие лица – жена, мать, теща, сын – без соответствующих доходов из законных источников являются владельцами дорогих автомобилей и недвижимости.
"НАПК утвердило обоснованное заключение относительно Галушко и направило его в Специализированную прокуратуру в сфере обороны Южного региона", – заявила пресс-служба.
Малиновский районный ТЦК и СП Одессы
Еще один возможный случай коррупции разоблачен в Малиновском районном ТЦК и СП города Одесса. Его начальник Вячеслав Кушнеров подозревается в незаконном получении почти 47 миллионов гривен.
В собственности его жены, матери, тещи и сына также есть транспортные средства и недвижимость.
"Декларант не воспользовался своим правом объяснить Национальному агентству источники происхождения всех указанных средств, поэтому НАПК направило материалы дела в СУ ГУНП в Николаевской области для привлечения его к уголовной ответственности", – рассказали в ведомстве.
Днепропетровский областной ТЦК и СП
Размер незаконного обогащения руководителя Днепропетровского областного ТЦК и СП Анатолия Пикало может составлять почти 8,5 миллиона гривен.
Здесь также не обошлось без близких лиц – отца и жены, которые за последние годы приобрели движимое и недвижимое имущество за деньги, законность происхождения которых доказать не смогли.
Полтавский областной ТЦК и СП
Заместитель начальника указанного Территориального центра комплектования и социальной поддержки подозревается в получении доходов незаконным путем.
Разница между стоимостью приобретенного имущества и законными доходами семьи – более 1,8 миллиона гривен.
Самборский районный ТЦК и СП Львовской области
Еще одним должностным лицом, касательно которого НАПК провело мониторинг образа жизни, стал начальник Самборского районного ТЦК Львовской области. Декларант и его супруга на протяжении 2020-2022 годов приобрели ряд объектов недвижимости. Разница между стоимостью активов и официальными доходами семьи – более 4,4 миллиона гривен.
"Минимизация коррупционных рисков возможна, прежде всего, посредством цифровизации всех соответствующих процессов, внесения в Единый реестр военнообязанных полной и достоверной информации, а также обмена информацией между всеми реестрами", – заявили в НАПК.
Как писал OBOZ.UA:
– По данным следствия, экс-руководитель Территориального центра комплектования и социальной поддержки в Запорожской области привлекал к преступной схеме своих бывших подчиненных, чтобы за материальное вознаграждение оформлять допуски для уклонистов от мобилизации.
– В Киеве ранее задержали военкома, который помогал мужчинам бежать за границу. Военнообязанным оформлялся пакет фиктивных документов стоимостью 10 тысяс долларов о "непригодности" к военной службе.
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