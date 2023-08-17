Бывший военком Днепропетровщины незаконно обогатился почти на 8,5 млн грн - НАПК

Мониторинг Национального агентства по предотвращению коррупции показал, что бывший начальник Днепропетровского областного ТЦК Анатолий Пикало живет явно "не по средствам". За последние четыре года он вместе с отцом приобрели движимое и недвижимое имущество на 7 889 650 грн: две квартиры в Днепре, автомобили VOLKSWAGEN PASSAT, FORD RANGER, автомобиль AUDI А6, VOLKSWAGEN ID.6.

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При этом в декларации за 2020 год Пикалов указал, что ни он, ни его родственники не имеют никаких денежных активов. Об этом сообщили в самом НАЗК.

"Отец военкома стал единственным учредителем и конечным бенефициарным собственником фирмы с уставным капиталом 1 100 000 грн, сформированным за счет его собственных наличных средств. В июле 2023 года эта фирма приобрела в собственность долю торгового комплекса стоимостью 1 150 000 грн", – указано в сообщении.

Супруга Пикалова в прошлом году получила в подарок от своего отца 65 тыс. дол. США, хотя его законный доход за всю жизнь значительно меньше. Сам экс-начальник Днепропетровского ТЦК в 2021 году приобрел два земельных участка и жилой дом.

"Правоохранители установили, что совокупный доход военкома и его близких лиц из законных источников значительно ниже стоимости всех приобретенных вышеупомянутых активов", – подчеркнули в НАЗК, указав, что дело Пикалова передано в Специализированную антикоррупционную прокуратуру, которая и займется выяснением природы такого богатства рядового руководителя ТЦК.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Зеленский подписал указ о прекращении ротаций руководителей областных территориальных центров комплектации и социальной поддержки Вооруженных сил Украины. Таким образом, они будут уволены, а Офис генпрокурора займется возбуждением уголовных дел на местах, где имели место нарушения и коррупция.