В Киеве задержали военкома, который помогал мужчинам сбегать за границу. Фото и видео

Правоохранители разоблачили и задержали начальника Голосеевского военкомата Киева, который вместе с руководителем отдела Киевской городской военной администрации за деньги переправлял военнообязанных через границу. За такую услугу они получили 30 тыс. долларов от троих граждан.

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Об этом 5 августа сообщили в Офисе генерального прокурора и Государственном бюро расследований (ГБР). По данным следствия, военком действовал вместе с начальником одного из управлений штаба командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, который также занимает должность начальника отдела в КМВА.

Этого чиновника ГБР на днях разоблачило на масштабной коррупционной схеме переправки за границу мужчин. Военнообязанным оформлялся пакет фиктивных документов стоимостью 10 тыс. долларов о якобы непригодности к военной службе.

Накануне чиновнику КМВА было сообщено о подозрении в незаконной переправке мужчин призывного возраста за границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины) и избрана мера пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога в сумме более 1,8 млн грн.

Продолжаются безотлагательные следственные действия, решается вопрос об избрании военной меры пресечения и отстранении от занимаемой должности, сообщили правоохранители.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 4 августа в Офисе генпрокурора заявили о разоблачении чиновника КГВА, который за 10 тысяч долларов помогал мужчинам выехать из Украины. Организатор схемы был задержан при передаче фиктивных документов на троих человек.

– СБУ и Нацполиция разоблачили масштабную схему побега мужчин за границу. Правоохранители провели около 100 обысков.

– В Днепре провели обыски у военкома, который за время войны приобрел имущества на 350 тыс. долларов. Мужчина успел оформить на отца несколько авто и две квартиры.

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