В Запорожье бывший военком организовал 'схему' для уклонистов и поплатился: ему грозит 10 лет тюрьмы

Украинские правоохранители разоблачили очередного экс-руководителя Территориального центра комплектования и социальной поддержки в Запорожской области. Он привлекал к преступной схеме своих бывших подчиненных, чтобы за материальное вознаграждение оформлять допуски для уклонистов от мобилизации.

Об этом сообщили в Госбюро расследований, которые и задержали бывшего военкома с поличным. Интересно, что этот случай преступной схемы был выявлен в процессе другого уголовного производства, а именно другого бывшего запорожского военкома, подозреваемого в организации схемы обогащения для своего окружения и помощи уголовным элементам скрываться от суда.

"Как стало известно подозреваемый решил заработать на вопросе мобилизации. В свой бизнес он и его бывшие подчиненные привлекли должностных лиц ВЛК, МСЭК и медицинских учреждений Запорожья. В кардиологическом отделении городской больницы скорой экстренной помощи "клиентам" выдавали поддельные документы о якобы проведении операции. На основании этого ВВК принимало "нужное" для уклонения от мобилизации заключение", – указано в сообщении.

Видео дня

Подозреваемым удалось таким образом "обслужить" около 40 уклонистов. Теперь они повторно будут подтверждать свои "болезни", особенно, учитывая, что они успели получить компенсации от государства "по инвалидности".

Уголовное производство ведется по статьям уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации и уклонения от военной службы в условиях военного положения (ч. 2 ст. 28, ст. 336, ч. 4 ст. 409 УК Украины). Суммарная санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, летом СБУ перекрыла пять каналов незаконного выезда за границу уклонистов. Среди задержанных – начальник одного из военкоматов на Харьковщине и руководитель филиала частного университета в Ровно.

А в Одессе правоохранители заподозрили главу врачебной консультативной комиссии в схемах заработка на уклонистах. Предварительно, у медика было минимум два сообщника.