Тело бросил в колодец: в Винницкой области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 15-летней девушки. Фото

15-летняя жительница Винницкой области исчезла после встречи с мужчиной, с которым познакомилась в соцсетях. Подозреваемый, вероятно, до смерти избил жертву и бросил тело в колодец, чтобы скрыть преступление.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Винницкой области. Известно, что подозреваемый 26-летний мужчина дал показания об обстоятельствах преступления.

5 октября девушка должна была отправиться на учебу в город Ильинцы, но на занятиях так и не появилась. На следующий день родные обратились в полицию. Зацепкой для правоохранителей стала информация об общении потерпевшей с мужчиной, которой она ранее делилась со знакомой.

Что известно о преступлении

Правоохранители установили, что подозреваемый пообещал девушке отвезти ее на обучение на мотоцикле. Однако, вместо этого привез ее в заброшенный дом родственников, в 25 км от дома.

Мужчина сообщил полицейским, что вступил с несовершеннолетней в половые отношения. Чтобы скрыть преступление убил ее и спрятал тело в колодце, присыпав камнями.

Сейчас подозреваемого задержали, ведется следствие. Дело расследуют по ст. 115 УКУ ("Умышленное убийство").

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 5 октября, в Виннице в переулке Павла Корнелюка произошла стрельба возле торгового центра. Пострадал один человек.

Правоохранители выяснили, что между 31-летним местным жителем и 21-потерпевшим произошел конфликт, в ходе которого мужчина выстрелил из пистолета, предварительно пневматического, в лицо молодому человеку.

Также на Днепропетровщине будут судить супругов, которые избили до смерти своего 4-летнего сына из-за того, что он без разрешения взял хлеб и печенье. На теле ребенка обнаружено более 20 телесных повреждений.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!