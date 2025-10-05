В Виннице произошла стрельба возле торгового центра, есть пострадавший. Фото

В воскресенье, 5 октября, в Виннице в переулке Павла Корнелюка произошла стрельба возле торгового центра. Пострадал один человек.

Об этом сообщили в региональной полиции. Отмечается, что нападавший уже задержан. Детали чрезвычайного происшествия уточняются.

"Сообщение о том, что возле торгового центра в Виннице по переулку Павла Корнелюка были слышны выстрелы, поступило 5 октября около 16:10. Сотрудники полиции установили личность фигуранта и задержали в процессуальном порядке", – рассказали в полиции.

Правоохранители выяснили, что между 31-летним местным жителем и 21-потерпевшим произошел конфликт, в ходе которого мужчина выстрелил из пистолета, предварительно пневматического, в лицо молодому человеку. Сейчас с правонарушителем работают следователи. Пострадавшего осматривают медики. Пистолет был изъят.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины ("Хулиганство") и проводятся следственные действия. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

