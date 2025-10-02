Без разрешения взял хлеб и печенье: на Днепропетровщине будут судить супругов, которые избили до смерти 4-летнего сына

На Днепропетровщине будут судить супругов, которые избили до смерти своего 4-летнего сына из-за того, что он без разрешения взял хлеб и печенье. На теле ребенка обнаружено более 20 телесных повреждений.

Об этом сообщили в региональной прокуратуре. Отмечается, что расследованием установлено, что в июле 2025 года в течение более четырех суток женщина и мужчина руками, ногами и металлической трубой наносили удары в разные части тела 4-летнему сыну.

Руководитель Днепропетровской областной прокуратуры лично подписал обвинительный акт в отношении супругов по факту умышленного убийства малолетнего ребенка с особой жестокостью (ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Обвиняемые избивали мальчика в присутствии других детей. На теле ребенка обнаружено не менее 12 телесных повреждений в области головы и более 10 в участках туловища и конечностей, а также вывих плеча и перелом руки. Мальчик умер от травматического шока.

Сейчас обвиняемые находятся под стражей без права внесения залога. Руководитель Днепропетровской областной прокуратуры Юрий Папуша лично будет поддерживать публичное обвинение в суде. За содеянное им грозит пожизненное лишение свободы.

Кроме того, в суде рассматривается иск о лишении родительских прав в отношении других двух детей.

