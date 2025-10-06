На Полтавщине пропавших без вести женщину и ребенка нашли мертвыми: поиски мужчины продолжаются. Фото

На Полтавщине ранее пропавших без вести женщину и ребенка нашли мертвыми. Авто, в котором они находились, обнаружили в водоеме вблизи с. Новые Санжары.

Поиски пропавшего мужчины продолжаются. Об этом сообщили в ГУ НП в Полтавской области.

Что известно

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудники полиции Полтавщины обнаружили в водоеме возле с. Старые Санжары автомобиль ВАЗ, в котором находились пропавшие женщина и ребенок без признаков жизни", – говорится в сообщении.

В течение двух суток к поисковой операции было привлечено более 100 полицейских, среди которых, кинологи со служебными собаками, оперативники криминальной полиции, личный состав Полтавского райуправления и местного подразделения полиции. Для поисков использовали технические средства, в частности квадрокоптеры.

Пропавших женщину и ребенка нашли в водоеме внутри легкового автомобиля без признаков жизни. С помощью водолазов тела подняли из воды и передали на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти. Поиски пропавшего мужчины продолжаются.

По данному факту следователи полиции под процессуальным руководством прокуратуры проводят досудебное расследование по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

Поиски начались 4 октября

По информации "Кременчуг Today" по состоянию на 4 октября, полиция начала поисковые мероприятия без вести пропавших 38-летнего Руслана Гутевича, Елены Гутевич и малолетнего Руслана Звонкова 2020 года рождения.

Сообщалось, что 2 октября 2025 года указанные лица около 03:00 выехали из своего дома на автомобиле ВАЗ-2110 красного цвета в направлении села Лещиновка Кобеляцкого района. Примерно в 3:30 эту машину в последний раз зафиксировали в селе Мачехи Полтавского района.

