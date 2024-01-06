Такмед производства 'Киевгумы' возили российским оккупантам прямо на передовую – источники

Появились новые детали по делу компании "Киевгума", которую Служба безопасности Украины разоблачила на поставках товаров стране-агрессору РФ в разгар полномасштабной войны. Выяснилось, что средства тактической медицины от "Киевгумы" российским оккупантам возили прямо на передовую.

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Об этом сообщили источники OBOZ.UA. Доказательствами сотрудничества компании с врагом являются инвойсы (счета-фактуры), переписка с клиентами в РФ, а также слова благодарности от самих оккупантов.

"Много интересной информации нашли и в компьютере гендиректора "Киевгумы" Андрея Острогруда", – говорит наш источник.

Так, в компании "Киевгума" заявляют, что они поставляли товары тактической медицины исключительно в Эстонию, хотя на самом деле эстонская компания в этой схеме была лишь прокладкой. В пользу этого утверждения свидетельствуют переписки директора отдела логистики "Киевгумы" Татьяны Мысак напрямую с представителем российского ООО "МКТ".

Эстонским менеджерам она писала о том, что такмед поедет в РФ: в Кронштадт, Санкт-Петербург и Москву. Следует отметить, что все письма писались с копией на основателя украинской компании Антона Кравца, которого арестовал судом.

Отдельным доказательством сотрудничества "Киевгумы" с врагом являются посты российских захватчиков в соцсетях, где они хвастаются, что им на передовую привозили жгуты украинского производства. На опубликованных россиянами фото четко видны коробки "Киевгумы" и дата изготовления такмеда.

"Любые попытки защиты апеллировать к патриотизму, "мести" за неизвестно что и попытке "остановить честный бизнес" перекрываются четкими фактами. Доказательная база по данному делу является исчерпывающей и существенной", – отмечают наши источники.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Служба безопасности Украины разоблачила в Киевской области отечественную компанию, которая во время войны поставляла в Россию средства тактической медицины. В течение 2022-2023 годов государство-террорист получило несколько партий жгутов и бинтов на общую сумму более 40 млн грн. Из собственных источников OBOZ.UA стало известно, что это фирма "Киевгума".

– В компании "Киевгума" отвергли "претензии" Службы безопасности относительно пособничества государству-террористу. На подозрения о том, что отечественный производитель во время полномасштабной войны поставлял в Россию средства тактической медицины на более чем 40 млн грн, там заявили: имеют все доказательства и аргументы, что это не так.

– А вечером 5 января стало известно, что Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения одному из основателей компании "Киевгума". Он будет находиться под стражей в течение 60 дней без права внесения залога. По данным источников OBOZ.UA, речь идет про одного из основателей и бенефициаров компании Антона Кравца.

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