Сын арестованной главы МСЭК Крупы уволился с должности начальника Пенсионного фонда Хмельнитчины – СМИ

Александр Крупа, сын подозреваемой в незаконном обогащении руководительницы Хмельницкой областной МСЭК Татьяны Крупы, 10 октября уволился с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области по собственному желанию. Вместо него временной исполняющей обязанности председателя стала его первая заместительница Мария Квятковская.

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Об этом сообщило "Суспільне" со ссылкой на собственные источники 11 октября. Отметим, что 4 октября сотрудники ДБР объявили о разоблачении Татьяны Крупы и ее сына Александра в незаконном обогащении. Во время обысков у них только наличными было обнаружено почти 6 миллионов долларов.

Что известно об Александре Крупе

Александр Крупа – кандидат в депутаты Хмельницкого городского совета 7 созыва, председатель Хмельницкой РГА в 2019-2020 годах, председатель Главного управления Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области с 2020 года.

Экс-чиновник женат и воспитывает двоих детей. В 2023 году, занимая должность руководителя ГУ ПФУ в Хмельницкой области, его годовой доход составил 657 тысяч 126 гривен.

В декларации за 2023 год Крупа указал, что его семья владеет тремя квартирами, 25 земельными участками, пятью жилыми домами и двумя недостроенными, а также четырьмя дачными домами. Он также владеет четырьмя автомобилями: VOLKSWAGEN TOUAREG 2013 года, AUDI Q7 2016 года, BMW X7 2022 года и AUDI Q8 2021 года.

Ранее сообщалось, что руководителя Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы (МСЭК) и ее сына, занимающего руководящую должность в местном ГУ Пенсионного фонда Украины, разоблачили в коррупции. Дома и в кабинетах во время санкционированных обысков нашлось наличных в разных валютах на 6 миллионов долларов США.

Впоследствии Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста на 60 суток для главы Хмельницкой областной МСЭК Татьяны Крупы. Альтернативно установлен залог в размере 500 миллионов гривен.

Как сообщал OBOZ.UA, Татьяна Крупа и ее близкие родственники имеют в собственности 39 земельных участков на 27,885 гектара. А также электростанции и миллионы гривен наличными. По декларации Крупы за 2023 год, только по месту основной работы главврач получила 597 300 гривен.

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