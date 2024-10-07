Суд избрал меру пресечения главы МСЭК на Хмельнитчине, у которой нашли наличными почти $6 млн

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста на 60 суток для главы Хмельницкой областной МСЭК Татьяны Крупы, в доме которой нашли наличными почти 6 миллионов долларов. Альтернативно установлен залог в размере 500 миллионов гривен.

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Об этом сообщили в Офисе генпрокурора. На таком мере пресечения настаивали прокуроры в своем ходатайстве.

"Суд принял удовлетворить и применить к подозреваемой Крупе Татьяне меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, до 3 декабря этого года. В то же время определить альтернативную меру пресечения в размере 165 тысяч, 126 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что эквивалентно 500 млн грн", – отметила судья.

Напомним, руководителя Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы (МСЭК) и ее сына, занимающего руководящую должность в местном ГУ Пенсионного фонда Украины, разоблачили в коррупции. Дома и в кабинетах во время санкционированных обысков нашлось наличных в разных валютах на 6 миллионов долларов США.

"Правоохранители находили деньги в квартире практически в каждом уголке – в шкафах, ящиках, нишах. Также изъяты документы, подтверждающие незаконную деятельность должностных лиц и отмывание ими денег через разные бизнес-проекты", – рассказали в ДБР.

Как сообщал OBOZ.UA, разоблаченная на коррупции руководитель Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы (МСЭК) Татьяна Крупа и ее близкие родственники имеют в собственности 39 земельных участков на 27,885 гектара. А также электростанции и миллионы гривен наличными. По декларации Крупы за 2023 год, только по месту основной работы главврач получила 597 300 гривен.

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