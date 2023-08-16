Жена сбитого насмерть нацгвардейца отказалась от денег, которые ей прислала семья судьи Тандыра: все детали дела

Жена сбитого насмерть в Киеве на блокпосту нацгвардейца Анна Бондаренко получила анонимные переводы на свой счет от семьи судьи Алексея Тандыра, подозреваемого по данному делу. Она обещает вернуть эти средства в ближайшее время, потому что хочет только справедливости.

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Об этом сообщило издание Бабель. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Так, во время очередного заседания суда Тандыр заявил, что готов помочь семье Бондаренко деньгами. По его словам, его собственная жена анонимно перечислила на счет Анны Бондаренко какую-то сумму.

Со своей стороны, последняя рассказала, что на ее банковскую карту поступило четыре анонимных перевода 30 мая и 1 июня на общую сумму 18 тысяч гривен. Когда вдова узнала, что они могут быть от семьи Тандыра, решила вернуть их адвокатам судьи.

"Мне нужно только одно – чтобы Тандыр сел. Он убил Вадима, разрушил нашу жизнь", – сказала Бондаренко.

Отмечается, что в конце июня жена судьи Людмила звонила по телефону Анне, предлагала встретиться без адвокатов и свидетелей, чтобы передать ей деньги, но вдова отказалась.

Адвокаты семьи Бондаренко прогнозируют, что суд начнет рассматривать дело в конце этого года.

"Это если адвокаты Тандыра не будут затягивать", – отметил Виталий Сердюк.

По его мнению, прокуратуре удастся доказать в суде вину Тандыра, главное – на какой срок его заключат в тюрьму. Если не докажут, что подозреваемый был пьян, ему грозит максимум пять лет тюрьмы. А дальше адвокаты судьи будут искать основания, чтобы уменьшить и этот срок.

Следует добавить, что 3 августа Государственное бюро расследований завершило дело против судьи Алексея Тандыра. В ночь на 26 мая он на блокпосту на въезде в Киев сбил насмерть 23-летнего нацгвардейца Вадима Бондаренко. Провели 18 экспертиз, в том числе судебно-медицинские, химические, технические и другие. Также следствие подтвердило, что судья нарушил правила и превысил скорость.

Сам подозреваемый пытался фальсифицировать экспертизу, чтобы она не доказала состояние алкогольного опьянения. Для этого он вместо мочи сдавал на анализ воду и слюну, это подтвердили в прокуратуре во время судебного заседания по продлению меры пресечения Тандыру.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вадим Бондаренко до начала полномасштабного вторжения проходил срочную службу в Черкассах, но вскоре был переведен в Киев. Как говорят родные погибшего бойца, он был лидером и с детства мечтал стать военным.

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