Судья Тандыр, сбивший насмерть нацгвардейца, вместо мочи сдал на анализ воду и слюну: новые детали дела

Судья Алексей Тандыр, пьяным насмерть сбивший на блокпосту на въезде в Киев нацгвардейца, пытался фальсифицировать экспертизу, чтобы она не доказала состояние алкогольного опьянения. Для этого он вместо мочи сдал на анализ воду и слюну, это подтвердили в прокуратуре во время судебного заседания по продолжению меры пресечения Тандыру.

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Об этом сообщает корреспондентка издания "Бабель". В конце концов, суд оставил судью под стражей до 26 августа.

"Прокурор в суде подтвердил, что Алексей Тандыр вместо мочи сдал на анализ воду и слюну. Он зачитал заключение экспертизы", – отмечает издание.

Ранее с заявлением о попытке фальсификации экспертизы Тандыром выступал адвокат семьи погибшего Виталий Сердюк. По его словам, действия Тандыра затянули проведение анализа более чем на два месяца. Сначала тесты показали, что в биоматериалах нет алкоголя, но когда исследовали сами биоматериалы, обнаружили воду и слюну. В слюне и обнаружили алкоголь.

Адвокат подозреваемого судьи заявил, что ознакомился с результатами экспертизы, и заверил, что ни в крови, ни в моче алкоголя не нашли.

В конце концов, суд решил оставить Тандыра под стражей до 26 августа.

Напомним, в конце мая в Киеве ночью на блокпосте автомобиль Lexus сбил насмерть военнослужащего Национальной гвардии Украины. За рулем легковушки находился судья Макаровского районного суда Киевщины Алексей Тандыр.

Авария произошла в начале комендантского часа, когда военнослужащий НГУ вышел на дорогу установить инженерные заграждения.

После аварии судья заявил, что он не сидел за рулем машины. Он отказался пройти на месте медицинское освидетельствование, а в машине обнаружили бутылки из-под алкоголя.

Как рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко, в результате ДТП погиб военнослужащий Нацгвардии Украины Вадим Бондаренко. До начала полномасштабного вторжения он проходил срочную службу в Черкассах, но вскоре был переведен в Киев. Как говорят родные погибшего бойца, он был лидером и с детства мечтал стать военным.

В ГБР 3 августа заявили, что завершили расследование по делу. Следствие считает, что собрало достаточно доказательств того, что Тандыр на момент ДТП был пьян, несмотря на то, что он не сдал биологические образцы в срок. Для этого было проведено 18 экспертиз, среди которых судебно-медицинские, химические, технические и другие. Также следствие подтвердило, что судья нарушил правила и превысил скорость. Теперь ему грозит 10 лет заключения.