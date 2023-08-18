Судье Тандыру, сбившему насмерть нацгвардейца, продолжили меру пресечения: все подробности

Председателю Макаровского районного суда Алексею Тандыру, подозреваемому в совершении смертельного ДТП, во время которого погиб нацгвардеец Вадим Бондаренко, продлили срок содержания под стражей. Он пробудет за решеткой до 9 сентября.

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Об этом сообщает Киевская городская прокуратура. Тандыр, по данным следствия, совершил ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

"По ходатайству Киевской городской прокуратуры Печерский районный суд города Киева продлил срок действия меры пресечения судье, подозреваемому в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Согласно постановлению суда, мера пресечения в виде содержания под стражей без определения залога продлена до 9 сентября 2023 года", – говорится в сообщении.

Как отмечает Общественное, в ходе заседания представитель прокуратуры Михаил Доманицкий, обосновывая необходимость продления содержания подозреваемого под стражей, перечислил риски, которые могут возникнуть в случае, если Тандыру смягчат меру пресечения.

"Риски непосредственно укрывательства, ведь 5-10 лет грозит. Есть доказательства, подтверждающие этот риск. Влияние на свидетелей и экспертов, осуществлявших экспертизы", – сказал прокурор.

В ответ сам Тандыр заявил, что перечисленные представителем прокуратуры риски "не конкретизированы" и "носят общий характер" и что скрываться от правосудия он якобы не намерен.

"Уклонение — я единственный, кто заинтересован в объективном рассмотрении производства. Прокурор не учитывает, что у меня есть место постоянного проживания. Жена, дети, которые ходят в школу. Права на управление автомобилем у меня забрали. Уничтожить, спрятать, изувечить вещи, которые являются доказательствами — какие это вещи? Здесь не отмечено. Я не могу ничего уничтожить. Досудебное расследование завершено. Влиять на свидетелей — нет смысла влиять на свидетелей, потому что доказательства опровергают показания сами", — заявил судья, ранее разоблаченный в попытке фальсифицировать результаты экспертизы.

На этот раз Тандыр, в отличие от предыдущих заседаний, на которых он присутствовал в режиме видеосвязи, находился в зале лично.

Он обратился к судье с просьбой о смене содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. А адвокат Тандыра Олег Юрченко ходатайствовал также о залоге "в том размере, в котором определит целесообразным следственный судья".

Защитник также назвал озвученные стороной обвинения риски "необоснованными, как и само заседание".

"У нас срок меры пресечения истекает 26 августа. И как раз до 26 августа должен прокурор подать в суд обвинительный акт", — отметил Юрченко, который высказал мнение, что продление меры пресечения можно рассмотреть на подготовительном заседании, которое, вероятно, состоится на следующей неделе.

"Уже после заседания прокурор сообщил Общественному, что сторона обвинения всячески способствует тому, чтобы все было совершено в необходимые сроки. Накануне, 17 августа, все стороны ознакомились с материалами дела. Об этом они засвидетельствовали во время заседания", - добавляет издание.

Напомним, в конце мая в Киеве ночью на блокпосте автомобиль Lexus сбил насмерть военнослужащего Национальной гвардии Украины. За рулем легковушки находился судья Макаровского районного суда Киевщины Алексей Тандыр.

Авария произошла в начале комендантского часа, когда военнослужащий НГУ вышел на дорогу установить инженерные заграждения.

После аварии судья заявил, что не сидел за рулем машины. Он отказался пройти на месте медицинское освидетельствование, а в машине обнаружили бутылки из-под алкоголя.

Как рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко, в результате ДТП погиб военнослужащий Нацгвардии Украины Вадим Бондаренко. До начала полномасштабного вторжения он проходил срочную службу в Черкассах, но впоследствии был переведен в Киев. Как говорят родные погибшего бойца, он был лидером и с детства мечтал стать военным.

В ГБР 3 августа заявили, что завершили расследование по делу. Следствие считает, что собрало достаточно доказательств того, что Тандыр на момент ДТП был пьян, несмотря на то, что он не сдал биологические образцы в срок. Всего было проведено 18 экспертиз, среди которых судебно-медицинские, химические, технические и другие. Также следствие подтвердило, что судья нарушил правила и превысил скорость. Теперь ему грозит 10 лет заключения.

В ходе следствия стало известно, что Тандыр пытался обмануть экспертизу: прокурор в суде заявил, что судья вместо мочи сдал на анализ воду и слюну.

На днях стало известно, что жена Тандыра анонимно перечислила жене погибшего Вадима Бондаренко 18 тысяч гривен несколькими платежами. Вдова нацгвардейца, узнав о происхождении средств, отказалась от денег, которые ей послала семья судьи.