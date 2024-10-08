Суд в Киеве арестовал кремлевского идеолога Чистилина, которого накануне задержала СБУ

Шевченковский районный суд Киева принял решение об аресте кремлевского идеолога Дмитрия Чистилина. Накануне он был задержан Службой безопасности Украины (СБУ) в Молдове.

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Об этом сообщают украинские СМИ. Суд определил меру пресечения в виде содержания под стражей до 4 декабря без возможности внесения залога.

Как сообщил прокурор Офиса генпрокурора Александр Сафарян, Чистилин выдвинул подозрения в государственной измене и оправдывал вооруженную агрессию России против Украины. У него двойное гражданство Украины и РФ.

Задержание Чистилина явилось следствием совместных действий СБУ и молдавских правоохранителей. Дмитрий Чистилин является помощником Сергея Глазьева, бывшего советника кремлевского диктатора Владимира Путина, игравшего ключевую роль в оккупации Крыма и Донбасса. Глазьев также разработал "Стратегию информационной войны", легитимировавшую российское вторжение в Украину.

По данным следствия, с 2016 по 2024 годы Чистилин постоянно создавал аналитические материалы для Кремля, поддерживая войну против Украины и оправдывая аннексию оккупированных территорий. Среди его заслуг – публикации, направленные на проведение информационных диверсий против Украины, а также помощь российским спецслужбам.

Он также активно участвовал в продвижении интересов Кремля за пределами России, организуя вмешательство в избирательные процессы в Восточной и Центральной Европе. Чистилин был участником круглых столов в европейских странах, где распространял кремлевские нарративы, направленные на уменьшение поддержки Украины со стороны западных партнеров.

Его задержание произошло после участия в одном из подобных форумов.

Он получил подозрение по двум статьям: ч. 2 ст. 111 – государственная измена, совершенное в условиях военного положения; и ч. 3 ст. 436-2 – оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины. Чистилину грозит пожизненное заключение.

Как сообщал OBOZ.UA:

– СБУ задержала двух корректировщиков ФСБ, которые приводили российские ракеты на объекты в Днепропетровской области. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

– Также украинская спецслужба разоблачила в Херсонской области 29 предателей, которые устроились на работу к оккупантам в "МВД РФ" на левобережье области. Все они получили заочные подозрения.

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