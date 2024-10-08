СБУ задержала одного из кремлевских идеологов войны против Украины, вмешивавшегося в избирательные процессы в Европе

Сотрудники Службы безопасности Украины и Госпогранслужбы задержали в Молдавии кремлевского идеолога войны России в Украине Дмитрия Чистилина. Он находится под стражей и получил подозрение сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит пожизненное заключение.

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Об этом сообщили в Telegram СБУ. Отмечается, что Чистилин является помощником экс-советника диктатора Владимира Путина Сергея Глазьева. Последний – один из главных "модераторов" оккупации Крыма, Донецкой и Луганской областей. Также он разработал "Стратегию информационной войны", которая оправдывала полномасштабное вторжение РФ в Украину.

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