Во время оккупации пытали людей: на Херсонщине разоблачили 29 пособников россиян. Список

Обнародовано имена 29 предателей (в том числе экс-работников правоохранительных органов Украины), которые устроились на работу к оккупантам в "МВС РФ" на левобережье Херсонщины. Все они получили заочные подозрения.

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Список 7 октября опубликовала в Telegram Служба безопасности Украины. "Поскольку коллаборанты скрываются на временно захваченном левобережье Херсонщины, продолжаются комплексные меры, чтобы их найти и наказать", – указали в ведомстве.

В составе вражеской преступной организации действовали:

1. Ганжа Игорь Олегович, 30.11.1974 г.р.;

2. Волков Владислав Вадимович, 01.10.1974 г.р.;

3. Кравченко Александр Николаевич, 24.02.1996 г.р.;

4. Степанский Александр Дамианович, 04.01.1992 г.р.;

5. Ильясов Амет Арсенович, 11.06.1985 г.р.;

6. Лозовой Владимир Владимирович, 27.03.1985 г.р.;

7. Шарий Сергей Николаевич, 11.11.1978 г.р.;

8. Филиппов Эдуард Юрьевич, 16.05.1990 г.р.;

9. Шаповал Алексей Сергеевич, 29.03.1999 г.р.;

10. Ковальчук Александр Васильевич, 27.03.1976 г.р.;

11. Бабич Александр Геннадиевич, 18.09.1986 г.р.;

12. Улмаскулов Руслан Владимирович, 06.06.1978 г.р.;

13. Кривоспицкий Юрий Леонидович, 19.12.1976 г.р.;

14. Прищепа Геннадий Борисович, 19.04.1970 г.р.;

15. Сухандани Расим Мехманович, 16.03.2000 г.р.;

16. Пулинец Роман Станиславович, 22.12.1975 г.р.;

17. Филенко Сергей Сергеевич, 26.03.1991 г.р.;

18. Кудас Юрий Юрьевич, 07.02.1994 г.р.;

19. Сирота Геннадий Николаевич, 25.03.1983 г.р.;

20. Терещенко Александр Дмитриевич, 23.04.1991 г.р.;

21. Киселев Игорь Николаевич, 19.09.1971 г.р.;

22. Шаров Виктор Олегович, 08.12.1975 г.р.;

23. Камшилов Олег Алексеевич, 09.01.1980 г.р.;

24. Корся Сергей Михайлович, 13.09.1987 г.р.;

25. Дудченко Константин Леонидович, 05.11.1983 г.р.;

26. Зима Евдоким Сергеевич, 28.12.1992 г.р.;

27. Авдалов Сурик Усоевич, 23.07.2001 г.р.;

28. Гусак Сергей Алексеевич, 24.04.1999 г.р.;

29. Вильданов Виталий Евгеньевич, 11.07.2001 г.р.

В СБУ подчеркнули, что в "главном управлении ВМС РФ" на ВОТ Херсонщины по задаче Кремля преступники проводят массовые репрессии против гражданского населения.

В рядах т.н. отдела "МВС РФ по Олешковскому округу" фигуранты похищают местных жителей, незаконно лишают свободы, издеваются в специальных пыточных, в том числе бьют током, оставляют на долгое время в карцерах без пищи и воды.

Кроме того, приспешники врага вместе с оккупантами разграбляют дома похищенных людей под видом обысков. Во время таких налетов злоумышленники отбирают все ценное имущество пострадавших, в том числе автомобили, оргтехнику, мебель, бытовые приборы.

В Офисе генерального прокурора добавили, что предатели также выявляли и задерживали граждан Украины, которые не поддерживают РФ, подавляли проукраинские митинги.

Еще одной задачей оккупационного органа во время псевдореферендума была охрана российских "избиркомов" и вооруженное сопровождение вражеских агитаторов.

Всем 29-м коллаборантам заочно объявлено о подозрении сразу по восьми статьям Уголовного кодекса Украины:

– 255 (создание, руководство преступной организацией, а также участие в ней;

– 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

– 111-1 (коллаборационная деятельность);

– 127 (пытки);

– 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека);

– 186 (грабеж);

– 262 (похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов);

– 289 (незаконное завладение транспортным средством).

Расследование проводилось СБУ и Национальной полицией при процессуальном руководстве ОГПУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце сентября в Одесской области разоблачили военнослужащего одного из ТЦК и СП, который еще в 2022 году начал сотрудничать с врагом. Он в начале большой войны проживал на Херсонщине и во время оккупации продолжил работу в местной колонии, но уже под руководством захватчиков.

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