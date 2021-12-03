Суд принял новое решение по делу "житомирского стрелка". Все подробности

В пятницу, 3 декабря, в Богунском районном суде Житомира состоялось заседание по делу "житомирского стрелка" Анатолия Захаренко. Суд принял решение перенести рассмотрение на 30 декабря.

Подробности рассказал корреспондент OBOZREVATEL из зала суда. Напомним, Захаренко инкриминируют обвинения по статье "Умышленное убийство" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Суд удовлетворил ходатайство адвокатов потерпевших, которые просили вызвать на заседание судебно-медицинских экспертов. На следующем заседании они должны объяснить природу получения ранений.

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Во время прошедшего заседания, которое состоялось 25 ноября, обвиняемого оставили под стражей еще на 60 дней.

Напомним: 22 мая 2020 года вблизи села Новоселица Житомирской области владелец озерного водохранилища Захаренко расстрелял семерых рыбаков. Все расстреляны – Владислав Мамиченко, Андрей Москалец, Владимир Куприянов, Эскендер Османов, Роман Ханенко, Александр Белоус и выживший Вадим Федюнин – в разное время служили добровольцами в зоне АТО.

После распития спиртных напитков шестеро отдыхающих легли спать в стоящем на берегу водоема сарайчике, а двое продолжили выпивать с арендатором.

"Примерно в 1:00 ночи арендатор пруда, профессиональный охотник, на почве внезапно возникших резких неприязненных взаимоотношений начал расстреливать посетителей из гладкоствольного охотничьего ружья марки ИЖ", – отметил заместитель главы МВД.

Следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.115 (Умышленное убийство двух и более человек) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

14 сентября состоялось судебное разбирательство по делу "житомирской бойни". OBOZREVATEL вел трансляцию из зала заседаний, где тогда собрались вдовы погибших на рыбалке мужчин. Заседание было перенесено на новую дату из-за неявки одного из потерпевших. После этого заседание еще несколько раз переносили.

Скандальная ситуация возникла из-за того, что в деле появился новый адвокат и подал ходатайство об ознакомлении с материалами дела. Это приводит к затягиванию процесса.

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