Суд отправил в СИЗО 16-летнего подростка, который сбил шесть человек в Луцке: ему инкриминируют и другие преступления

16-летнего Дмитрия Рудюка, который влетел в прохожих на "зебре" в Луцке 12 декабря 2021 года, отправили в СИЗО. Его подозревают и в других преступлениях, в частности в угоне авто и в разбое.

Решение принял судья Луцкого горрайонного суда Ярослав Артыш, сообщает издание Волынь Post в четверг, 10 февраля. До этого, подросток находился под домашним арестом.

Как рассказали журналисты, Рудюк был арестован на два месяца без права внесения залога.

Ранее СМИ сообщали, что 16-летнему подростку также инкриминируют угон. Автомобиль, на котором он совершил аварию, принадлежит его отчиму. Мужчина заявил, что не разрешал парню садиться за руль.

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Также Рудюка заподозрили в разбое – он якобы применил баллончик со слезоточивым газом и отобрал iPhone.

Напомним, что подросток при попытке скрыться от патрульных проехал на красный сигнал светофора и сбил людей на пешеходном переходе. Затем он врезался в дорожный знак и дерево. В результате происшествия пострадали шесть человек, в том числе пятилетний ребенок. Тяжелые травмы получила 39-летняя женщина, она находилась в реанимации и умерла 2 января. Остальные получили ушибы и переломы.

Как сообщал OBOZREVATEL, выяснилось, что подросток за рулем машины снимал видео. Также стало известно, что его зовут Дмитрий Рудюк – подробнее о парне читайте в нашем материале.