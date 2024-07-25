Суд отправил под стражу провокатора Жана Новосельцева, призвавшего к вооруженному сопротивлению ТЦК

В четверг, 25 июля,суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей 44-летнему киевскому блогеру и пропагандисту Жану Новосельцеву. Альтернативой решения есть возможность внести залог в размере 242 тыс. грн.

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Об этом сообщает Zaxid.net. Новосельцев подозревается в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины. Рассмотрение дела велось в Соломенском районном суде Киева. Блогер будет находиться под стражей до 20 сентября 2024 года.

Следует отметить, что Жан Новосельцев называет себя журналистом газеты "Галицкие известия", которую создал львовский провокатор Остап Стахов.

Напомним, что 23 июля Служба безопасности Украины задержала известного "блогера"-провокатора и его сообщников, пытавшихся сорвать мобилизацию и "сливали" данные украинских военных. Фигуранты призвали к вооруженному сопротивлению сотрудникам ТЦК и правоохранительных органов, а также распространяли фейки.

Спецслужба провела превентивные мероприятия в Киевской, Одесской, Харьковской и Закарпатской областях. Как результат – задержание преступной группировки, одним из организаторов которой оказался 44-летний бывший тележурналист и экс–ведущий популярных телепроэктов Украины. Сейчас он называет себя блогером и распространяет прокремлевские нарративы на разных площадках.

Как сообщал OBOZ.UA:

– СБУ сообщила о подозрении одному из ведущих пропагандистов Кремля во временно оккупированном Донецке Николае Черкашине. Он возглавляет так называемый "Медиа-холдинг ДНР". Входящие в него ресурсы активно поддерживают агрессивную войну против Украины и оправдывают военные преступления россиян.

– Также СБУ собрала доказательную базу против Геннадия Шкиля, настоятеля храма УПЦ МП во временно оккупированной Голой Пристани Херсонской области. С начала полномасштабной войны протоиерей публично поддерживал вооруженную агрессию и захват территории Украины.

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