Призывали к вооруженному сопротивлению мобилизации: в Украине задержан известный провокатор и его сообщники. Фото

Служба безопасности Украины задержала известного "блогера"-провокатора и его сообщников, которые пытались сорвать мобилизацию и "сливали" данные украинских военных. Фигуранты призвали к вооруженному сопротивлению сотрудникам ТЦК и правоохранительных органов, а также распространяли фейки.

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Об этом говорится в Telegram СБУ. Проинформированный источник OBOZ.UA сообщил, что речь идет о Жане Новосельцеве. Теперь бывшему тележурналисту и его приспешникам грозит до 8 лет тюрьмы.

Отмечается, что спецслужба провела превентивные мероприятия в Киевской, Одесской, Харьковской и Закарпатской областях. Как результат – задержание преступной группировки, одним из организаторов которой оказался 44-летний бывший тележурналист и экс-ведущий популярных телепроектов Украины. Сейчас он называет себя блогером и распространяет прокремлевские нарративы на разных площадках.

Как выяснило следствие, задержанный привлек к подрывной деятельности в пользу государства-агрессора еще семерых сообщников: псевдоэкспертов, администраторов интернет-сообществ и видеомонтажеров.

Отмечается, что злоумышленники создали целую сеть каналов и страниц в YouTube, Telegram и Facebook с общей аудиторией более 600 тысяч пользователей. Они выдавали себя за журналистов и разгоняли провокационный контент, рассказывали о силовых методах уклонения от мобилизации. Также на специально созданном сайте фигуранты "сливали" персональные данные украинских военных.

Как отметили в СБУ, в настоящее время задержаны два организатора группировки: блогер и его сообщник-псевдоэксперт. Им сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 114-1 УК – препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований.

По той же статье уже квалифицировали действия двух их приспешников-псевдоэкспертов. Решается вопрос по поводу сообщения о подозрении всем другим фигурантам, добавили в СБУ.

Жан Вадимович Новосельцев – украинский журналист, бывший ведущий программы "Гроші" на "1+1" в течение сентября 2012 - мая 2014 года. В целом, на указанном телеканале работал с 2006 года, специализировался на журналистских расследованиях. Родом из Харькова.

Как сообщал OBOZ.UA:

– СБУ сообщила о подозрении одному из ведущих пропагандистов Кремля во временно оккупированном Донецке Николаю Черкашину. Он возглавляет так называемый "Медиа-холдинг ДНР". Входящие в него ресурсы активно поддерживают агрессивную войну против Украины и оправдывают военные преступления россиян.

– Также СБУ собрала доказательную базу против Геннадия Шкиля, настоятеля храма УПЦ МП во временно оккупированной Голой Пристани Херсонской области. С начала полномасштабной войны протоиерей публично поддерживал вооруженную агрессию и захват территории Украины.

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